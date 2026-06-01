Los elegidos para representar a Paraguay en la Copa del Mundo

El entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Alfaro, confirmó este lunes la nómina de 26 futbolistas que tendrán el honor de representar al país en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

Paraguay, con talentosas figuras y varios que llegan en el mejor momento de sus carreras, vuelve a la competencia internacional luego de 16 años. La última vez que Paraguay estuvo en el Mundial fue en el 2010, en donde alcanzó la ronda de los cuartos de final.

La Albirroja debutará el próximo 12 de junio enfrentando a una de las anfitrionas, Estados Unidos, en el SoFi Stadium de la localidad de Los Ángeles. Este duelo tiene una particularidad, ya que se volverá a repetir en una cita ecuménica luego de 96 años.

LOS 26 CONVOCADOS DE PARAGUAY

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porterño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Juan José Cáceres (Dinamo Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres)

Medicampistas: Diego Gómez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Portsmouth)

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Ramón sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino)