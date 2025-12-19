Lo anunciaron y lo borraron: Santiago Mosquera es de Cerro Porteño

Cerro Porteño anunció a su primer refuerzo de manera oficial, aunque ocurrió algo curioso. Poco después de compartir la publicación que informaba que Santiago Mosquera llegaba a Barrio Obrero, el club borró el posteo.

#Cerro anuncia la llegada del colombiano Harold Santiago Mosquera #AM1080 pic.twitter.com/cN9Yhn74u3 — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) December 19, 2025

No obstante, el directivo Miguel Carrizosa aseveró que el colombiano Santiago Mosquera ya es jugador azulgrana. “Ya es de Cerro”, aseguró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

El dirigente también explicó el motivo por el cual la entidad se vio obligada a sacar la publicación de las redes sociales. Sobre Cerro Porteño cayó una sanción por parte de la FIFA: “Nada impide cerrar fichajes. Solo que para inscribirlo tiene que estar levantadas todas las sanciones”.

Santiago Mosquera es un jugador de 30 años, era una de las grandes figuras del Independiente Santa Fe donde coincidió con Jorge Bava, entrenador actual de Cerro Porteño. El futbolista quedó libre y llega a Barrio Obrero por “recomendación de Bava”, según lo comentado por Miguel Carrizosa.