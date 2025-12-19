19 dic. 2025
Cerro Porteño

Lo anunciaron y lo borraron: Santiago Mosquera es de Cerro Porteño

Santiago Mosquera fue anunciado como nuevo refuerzo de Cerro Porteño a través de las cuentas en redes sociales del club, pero inmediatamente borró la publicación.

Diciembre 19, 2025 12:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Santiago Mosquera

Santiago Mosquera, en el anuncio azulgrana que fue borrado.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño anunció a su primer refuerzo de manera oficial, aunque ocurrió algo curioso. Poco después de compartir la publicación que informaba que Santiago Mosquera llegaba a Barrio Obrero, el club borró el posteo.

No obstante, el directivo Miguel Carrizosa aseveró que el colombiano Santiago Mosquera ya es jugador azulgrana. “Ya es de Cerro”, aseguró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

El dirigente también explicó el motivo por el cual la entidad se vio obligada a sacar la publicación de las redes sociales. Sobre Cerro Porteño cayó una sanción por parte de la FIFA: “Nada impide cerrar fichajes. Solo que para inscribirlo tiene que estar levantadas todas las sanciones”.

Santiago Mosquera es un jugador de 30 años, era una de las grandes figuras del Independiente Santa Fe donde coincidió con Jorge Bava, entrenador actual de Cerro Porteño. El futbolista quedó libre y llega a Barrio Obrero por “recomendación de Bava”, según lo comentado por Miguel Carrizosa.

Cerro Porteño Santiago Mosquera
Redacción D10
