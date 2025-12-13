Bava anhela pelear la Copa Libertadores

Jorge Bava, entrenador campeón con Cerro Porteño, charló con el medio uruguayo El Espectador, analizando lo que dejó su primera experiencia como DT en Paraguay.

“Para mí, Cerro Porteño era una medida muy importante, un equipo grande con mucha presión de ganar. Luego de concretar los dos títulos la gente estaba muy contenta y eufórica. Inundaron las calles y fue muy lindo vivir eso”, puntualizó el estratega con respecto a lo logrado en el Ciclón.

Bava, además, apuntó: “Cerro Porteño es un club muy grande y tiene el anhelo de pelear la Copa Libertadores. Vamos a intentar reforzarnos de la mejor manera para competir de buena manera internacionalmente”.

Analizando la experiencia que le dejó esta primera etapa en el fútbol paraguayo, el DT explicó: “Los tres grandes de Paraguay tienen un poder adquisitivo muy grande. Ganar la Libertadores es el reclamo de la gente de Cerro Porteño. Hay que armarse bien para pelearla”.

Apunta a un 9

“Estamos buscando un 9, todavía no hablamos de nombres con el área deportiva. Pero Abel Hernández es un 9 que hace muchos goles y buscamos esa característica”, apuntó el entrenador Jorge Bava. También comentó sobre la llegada de su viejo pupilo. “Me puse muy contento por la llegada de Sebastián Lentinelly a Olimpia”, manifestó.