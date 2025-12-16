16 dic. 2025
Miguel Carrizosa y la Copa Libertadores: “Se puede”

Para el directivo de Cerro Porteño, la Copa Libertadores “se puede”. Dijo: “Tenemos que aspirar a ganar los campeonatos locales pero no dejar de apostar y soñar con la Copa Libertadores”.

Diciembre 16, 2025 12:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Carlos Pettengill Miguel Carrizosa

Miguel Carrizosa (i), directivo de Cerro Porteño.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

La Copa Libertadores es el sueño de Cerro Porteño y para el directivo Miguel Carrizosa “se puede”. En charla para el programa Fútbol a lo Grande dijo: “Si fuera mi pensamiento, yo apostaría fuerte a tres refuerzos y los traería, clase A, para que no dejemos de soñar con la Copa Libertadores”.

“Cuando comencé, uno de los sueños era la Copa Liberadores y se puede. Una vez que uno pasa la zona de grupo, en el mata-mata se puede. Lo demostró Racing, lo demostraron otros equipos que uno puede llegar más arriba”, añadió.

Miguel Carrizosa explicó que el marcado paraguayo “económicamente es muy limitado en cuanto a recaudación de entradas, patrocinadores, de socios. Para ir a por jugadores de esa calidad, que significarían unos USD 10.000.000, uno necesita eso”.

En enero, el dirigente se va del club porque se acaba su gestión con la presidencia de Juan José Zapag y le preocupa que escucha “del otro lado que se debe bajar el presupuesto, que tiene que ser más medido. Esa es la situación con respecto al 2026”.

“Hubiera preferido que se hagan las elecciones en la primera semana de enero. Entonces, el que va a entrar que decida qué quiere. Pero si queremos apostar a la Copa Libertadores, no se puede hacer magia. Tenemos un plantel con el cual salimos campeones, y estamos más que felices, pero ahora tenemos puestos que cubrir y la Copa Libertadores por jugar”, detalló.

“Me preocupa qué vamos a hacer, con qué reforzamos. ¿Reforzamos con jugadores buenos, pero que son buenos para ganar campeonato local, que lo queremos, o nos jugamos un poco más fuerte para intentar llegar más lejos en la Copa Libertadores y de paso te da más posibilidad de ganar el Apertura?”, se planteó.

Para Miguel Carrizosa, contratar jugadores de calidad te acerca más a ganar la Copa Libertadores y apuntó que el campeón “lleva más de USD 30.000.000”. También citó el monto que se lleva el subcampeón y los semifinalistas. “Ahí está el dinero grande que te viene como retorno al club por la inversión que hiciste en esos jugadores, pero es una apuesta”, manifestó.

“Tenemos que aspirar a ganar los campeonatos locales pero no dejar de apostar y soñar con la Copa Libertadores”, sentenció.

Redacción D10
