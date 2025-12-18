Menú
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
El colombiano que está para llegar a Cerro Porteño
Cerro Porteño estaría tras los pasos de un jugador colombiano que ya fue dirigido por Jorge Bava y que actualmente está libre.
Diciembre 18, 2025 12:59 p. m.
·
Redacción D10