18 dic. 2025
Cerro Porteño

El colombiano que está para llegar a Cerro Porteño

Cerro Porteño estaría tras los pasos de un jugador colombiano que ya fue dirigido por Jorge Bava y que actualmente está libre.

Diciembre 18, 2025 12:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Santiago Mosquera

Santiago Mosquera (i) hizo una gran dupla con Hugo Rodallega (d).

Foto: Gentileza - Santiago Mosquera

El supercampeón del fútbol paraguayo, Cerro Porteño, tendría en su agenda a un futbolista colombiano que recientemente se despidió del Independiente Santa Fe, club donde coincidió con Jorge Bava, actual entrenador del Ciclón.

Se trata de Santiago Mosquera, futbolista de 30 años que era una de las grandes figuras del cuadro colombiano y que no renovó con el conjunto santafesino. En su paso por el Independiente Santa Fe se caracterizó por tener gol así como asistencia.

Puede jugar por todo el frente de ataque, tiene pegada, tiene buen remate de media distancia, en el uno contra uno es bueno, desborda
El año pasado fue el goleador, tiene gol y asistencia. Debutó en Millonarios en 2016, pasó por el F. C. Dallas, Pachuca, Deportivo Cali, y en el O. F. I. Creta.

De acuerdo con el periodista Sebastián Heredia, en charla con Fútbol a lo Grande, el futbolista puede jugar por todo el frente de ataque, tiene pegada, tiene buen remate de media distancia, en el uno contra uno es bueno y desborda bien.

Cerro Porteño Santiago Mosquera Independiente Santa Fe Jorge Bava
Redacción D10
