El colombiano que está para llegar a Cerro Porteño

El supercampeón del fútbol paraguayo, Cerro Porteño, tendría en su agenda a un futbolista colombiano que recientemente se despidió del Independiente Santa Fe, club donde coincidió con Jorge Bava, actual entrenador del Ciclón.

Se trata de Santiago Mosquera, futbolista de 30 años que era una de las grandes figuras del cuadro colombiano y que no renovó con el conjunto santafesino. En su paso por el Independiente Santa Fe se caracterizó por tener gol así como asistencia.

El año pasado fue el goleador, tiene gol y asistencia. Debutó en Millonarios en 2016, pasó por el F. C. Dallas, Pachuca, Deportivo Cali, y en el O. F. I. Creta.

De acuerdo con el periodista Sebastián Heredia, en charla con Fútbol a lo Grande, el futbolista puede jugar por todo el frente de ataque, tiene pegada, tiene buen remate de media distancia, en el uno contra uno es bueno y desborda bien.