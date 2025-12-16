16 dic. 2025
¿Qué dijeron desde Cerro Porteño sobre Óscar Cardozo?

En estos días se supo que Óscar Cardozo desea poner fin a su exitosa carrera deportiva jugando por el club de sus amores: Cerro Porteño. Este martes, el directivo azulgrana Miguel Carrizosa se refirió a esa situación.

Diciembre 16, 2025 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Óscar Cardozo

¿Óscar Cardozo y Roberto Fernández podrían coincidir en Cerro Porteño?

Foto: Gentileza - APF

A sus 42 años, la única manera de que Óscar Cardozo siga en carrera sería si Cerro Porteño le presenta una propuesta. Defender los colores del conjunto azulgrana es el sueño de Tacuara que recientemente se despidió de Libertad.

Ante esto, se le consultó a Miguel Carrizosa, directivo cerrista sobre esta situación. En charla para el programa Fútbol a lo Grande respondió: “Tacuara es todo un símbolo. ¿Por qué no? Si él estando en la cancha 10 o 15 minutos te puede dar lo que uno necesita... Él tiene gol, tiene presencia en el área”.

Si bien no descartó esta chance, Miguel Carrizosa también apuntó a otro delantero. “Supongamos que esté Tacuara, necesitamos al ‘9’ titular que juegue los otros 80 minutos o en algunos casos los 90 minutos. Eso es lo que estamos necesitando”, sentenció.

