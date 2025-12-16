La primera cara nueva del supercampeón

El delantero brasilero Francisco “Xico” Da Costa regresará a Cerro Porteño para la próxima temporada 2026.
La directiva azulgrana decidió interrumpir el préstamo con el Mirassol de Brasil, por lo que el atacante se transformará en la primera incorporación de cara al próximo semestre.
El delantero había sido cedido al equipo de Brasil a principio de temporada por flojo desempeño, con un vínculo inicial de préstamo por un año, con opción de compra, pero el retorno se da ya que el Ciclón no contará con Sergio Araújo ni Luis Amarilla, ambos al margen por proceso de recuperación.
En el Mirassol de Brasil, Da Costa disputó 20 partidos anotando un total de 6 goles.
El plantel azulgrana comenzará a trabajar desde el 2 de enero apuntando a la temporada 2026, donde participará en Copa Libertadores desde la fase de grupos.