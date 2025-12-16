16 dic. 2025
Cerro Porteño

La primera cara nueva del supercampeón

Se confirmó el primer refuerzo de Cerro Porteño para la temporada 2026.

Diciembre 16, 2025 04:14 p. m. • 
Por Redacción D10
gfgfg.jpg

Da Costa (d) vuelve al Ciclón tras jugar en Brasil.

Foto: Archivo

El delantero brasilero Francisco “Xico” Da Costa regresará a Cerro Porteño para la próxima temporada 2026.

La directiva azulgrana decidió interrumpir el préstamo con el Mirassol de Brasil, por lo que el atacante se transformará en la primera incorporación de cara al próximo semestre.

El delantero había sido cedido al equipo de Brasil a principio de temporada por flojo desempeño, con un vínculo inicial de préstamo por un año, con opción de compra, pero el retorno se da ya que el Ciclón no contará con Sergio Araújo ni Luis Amarilla, ambos al margen por proceso de recuperación.

En el Mirassol de Brasil, Da Costa disputó 20 partidos anotando un total de 6 goles.

El plantel azulgrana comenzará a trabajar desde el 2 de enero apuntando a la temporada 2026, donde participará en Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Francisco Da Costa Cerro Porteño Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jorge bava cerro porteño_64630660_64640070.jpg
Cerro Porteño
Bava anhela pelear la Copa Libertadores
El DT uruguayo analizó su primera experiencia con títulos en el Azulgrana.
Diciembre 13, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2024-12-10 at 18.11.08.jpeg
Cerro Porteño
Wainer deja la gerencia del Azulgrana
El profesional argentino cumplió su ciclo de una temporada, antes del fin de mandato de Juan José Zapag.
Diciembre 11, 2025 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
DAR_6970_64543938.jpg
Cerro Porteño
Los tres puestos que reforzará el supercampeón
Juan Carlos Pettengill contó en Radio Monumental que en este mercado de pases reforzarán en tres posiciones claves.
Diciembre 11, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Blas Riveros
Cerro Porteño
Cerro suma otra baja para el inicio del 2026
El defensor Blas Riveros pasará por cirugía y se perderá el inicio de la pretemporada.
Diciembre 11, 2025 11:50 a. m.
 · 
Redacción D10
nelson haedo
Cerro Porteño
Haedo presentará proyecto sobre formativas en Cerro Porteño
El ex albirrojo y azulgrana arribó al país procedente de Alemania y se reunirá con los candidatos a la presidencia del Ciclón.
Diciembre 09, 2025 02:47 p. m.
 · 
Redacción D10
fhfghfgh.jfif
Cerro Porteño
Otra baja sensible en la ofensiva del campeón
Además de Sergio Araújo, otro delantero de Cerro Porteño estará fuera de las canchas por al menos tres meses.
Diciembre 09, 2025 01:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más