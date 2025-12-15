15 dic. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño, el sueño de Óscar Cardozo

Óscar Cardozo no continuará en Libertad, pero el delantero de 42 años tendría un último sueño antes de colgar los botines: jugar con la camiseta de Cerro Porteño.

Diciembre 15, 2025 03:17 p. m.
Óscar Cardozo

Óscar Cardozo, pidiendo perdón a la hinchada de Cerro Porteño después de hacerle un gol.

Foto: Gentileza - APF

Hace días, Libertad comunicó que no contará más con Óscar Cardozo, que a sus 42 años ya se plantea colgar los botines. No obstante, hay un equipo en el cual Tacuara podría seguir por media temporada más y se trata de Cerro Porteño.

De acuerdo con informaciones periodísticas, vestir la casaca azulgrana de manera profesional es uno de los sueños de Óscar Cardozo. Cuando regresó del balompié europeo intentó fichar por el Ciclón, pero las negociaciones no avanzaron.

Así fue que llegó a Libertad donde pasó ocho años y medio de su carrera. Ahora son tres los equipos que pretenden al delantero, él se mostró agradecido por esas ofertas, pero solo hay un equipo que podría hacerlo jugar por seis meses más ya que su deseo es terminar su carrera en el club de sus amores, en Cerro Porteño.

Óscar Cardozo marcó ocho goles en el 2025, en 36 juegos. El jugador, a pesar de su pasión por el club de Barrio Obrero, siempre antepuso su profesionalidad y en los 30 choques frente a Cerro Porteño, le marcó nueve tantos. Es recordado el póker que le hizo en el Torneo Apertura 2023.

