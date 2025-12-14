Haedo inclina su apoyo a la candidatura de Carlos Rejala

A falta de poco para la Asamblea General en Cerro Porteño, el histórico ex delantero de la Albirroja, Nelson Haedo Valdez anunció oficialmente que decidió subirse definitivamente a uno de los barcos que quieren desembarcar en la presidencia de la institución azulgrana.

“Hablé con Blas Reguera y Carlos Rejala, quiero agradecerles a los dos, como les dije a ambos. Lo mejor sería unirnos, pero tuve que tomar una decisión”, dijo Haedo en conferencia de prensa.

Haedo Valdez explicó además cuál sería su función en el Azulgrana en caso de que Rejala logre consolidar la victoria en las elecciones presidenciales del 31 de enero (2026). “En el proyecto donde estamos soy el director de la Academia, yo soy el que va a asesorar a la gente que está, tenemos un muy buen equipo que vamos a presentar ya, con nombres que se conocen ya en el club, gente que ama el club”, indicó.

Por último, Haedo Valdez puntualizó que su aspiración es ser entrenador del Ciclón a futuro, pero en este momento se está capacitando para dicho objetivo: “Me seguiré capacitando para lograr en algún momento ser el entrenador de Cerro Porteño”.