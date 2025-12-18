18 dic. 2025
Cerro Porteño

Franco Cristaldo en el radar del Ciclón

Cerro Porteño se mueve en el mercado de pases y fijó sus pretensiones en Franco Cristaldo, de 29 años. El volante ofensivo nació en Argentina, pero se nacionalizó paraguayo por sus raíces guaraníes.

Diciembre 18, 2025 07:19 a. m. • 
Por Redacción D10
franco cristaldo cerro porteño_64709882.jpg

El apuntado. Cristaldo podría ser refuerzo del Azulgrana.

Cristaldo, oriundo de la localidad argentina de Morón, se desempeñó en la última temporada en el Gremio de Brasil en donde compartió plantel con los paraguayos Fabián Balbuena y Mathías Villasanti, alcanzando un total de 46 partidos en la temporada.

El atacante, que arribó al club gaúcho en el 2023, culminó el presente año con un gol y una asistencia en el triunfo por 4-0 sobre el descendido Sport Recife.

Cerro Porteño se apunta para volver a los trabajos en una etapa inicial: Las primeras dos semanas de enero en el CIDE de Minga Guazú. Posteriormente, va a trasladarse a Montevideo para disputar el torneo “Serie Río de la Plata 2026” junto a los equipos de Universidad Católica, Deportes Concepción y Colo Colo (Chile), Independiente, Huracán, San Lorenzo, Vélez y Atlético Tucumán (Argentina), Alianza Lima (Perú), Nacional, Peñarol y Liverpool (Uruguay).

Cerro Porteño Mercado de Pases
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alexis Martín Arias
Cerro Porteño
Los números de Alexis Martín Arias
Uno de los puntos altos de la consagración de Cerro Porteño en la temporada fue la gran actuación de su portero Alexis Martín Arias.
Diciembre 13, 2025 10:48 a. m.
 · 
Redacción D10
jorge bava cerro porteño_64630660_64640070.jpg
Cerro Porteño
Bava anhela pelear la Copa Libertadores
El DT uruguayo analizó su primera experiencia con títulos en el Azulgrana.
Diciembre 13, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2024-12-10 at 18.11.08.jpeg
Cerro Porteño
Wainer deja la gerencia del Azulgrana
El profesional argentino cumplió su ciclo de una temporada, antes del fin de mandato de Juan José Zapag.
Diciembre 11, 2025 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
DAR_6970_64543938.jpg
Cerro Porteño
Los tres puestos que reforzará el supercampeón
Juan Carlos Pettengill contó en Radio Monumental que en este mercado de pases reforzarán en tres posiciones claves.
Diciembre 11, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Blas Riveros
Cerro Porteño
Cerro suma otra baja para el inicio del 2026
El defensor Blas Riveros pasará por cirugía y se perderá el inicio de la pretemporada.
Diciembre 11, 2025 11:50 a. m.
 · 
Redacción D10
nelson haedo
Cerro Porteño
Haedo presentará proyecto sobre formativas en Cerro Porteño
El ex albirrojo y azulgrana arribó al país procedente de Alemania y se reunirá con los candidatos a la presidencia del Ciclón.
Diciembre 09, 2025 02:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más