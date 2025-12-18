Franco Cristaldo en el radar del Ciclón

Cristaldo, oriundo de la localidad argentina de Morón, se desempeñó en la última temporada en el Gremio de Brasil en donde compartió plantel con los paraguayos Fabián Balbuena y Mathías Villasanti, alcanzando un total de 46 partidos en la temporada.

El atacante, que arribó al club gaúcho en el 2023, culminó el presente año con un gol y una asistencia en el triunfo por 4-0 sobre el descendido Sport Recife.

Cerro Porteño se apunta para volver a los trabajos en una etapa inicial: Las primeras dos semanas de enero en el CIDE de Minga Guazú. Posteriormente, va a trasladarse a Montevideo para disputar el torneo “Serie Río de la Plata 2026” junto a los equipos de Universidad Católica, Deportes Concepción y Colo Colo (Chile), Independiente, Huracán, San Lorenzo, Vélez y Atlético Tucumán (Argentina), Alianza Lima (Perú), Nacional, Peñarol y Liverpool (Uruguay).