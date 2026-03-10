Mauro Caballero da su versión y pide disculpas

El entrenador Mauro Caballero salió a hablar este martes en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM para aclarar sobre l a sanción que se le fue impuesta por el Tribunal de Ética de la APF por la cual ya pidió disculpas a la familia afectada.

“Hubo una situación donde dijeron que hubo maltrato al chico y la familia hizo la denuncia. Es lo que sucedió. Según dijeron, dije improperios, que no fueron. No hay mucho que agregar sobre el tema”, expresó Caballero al respecto sin profundizar.

El campeón de América con Olimpia afirmó que respeta mucho a la gente, a la profesión y trata de ser disciplinado. Caballero, que ejercía el cargo de Coordinador de las Divisiones Formativas del Club Nacional, habría hecho mención sobre el estado físico de uno de los chicos y eso derivó en la sanción.

“Le llamé la atención. Aprendí que hay ciertos vocabularios que no se pueden decir. La gente comete errores, uno también está expuesto. Ya le pedí disculpas al chico y voy a pedir disculpas a la familia. Si me equivoqué, pido disculpas”, cerró Caballero.