Tribunal de Ética castiga fuertemente a Mauro Caballero

Mauro Antonio Caballero recibió una sanción por parte del Tribunal de Ética de la APF que le impone una suspensión de un año para realizar actividades relacionadas al fútbol base, así como también el retiro de su licencia para poder participar de actividades y torneos promovidos por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En el documento compartido por la APF no se especifican los hechos y se limitan a mencionar que regía un sanción provisoria desde el 24 de octubre del año pasado. La sanción es por lesionar el artículo 13, inciso d, que castiga la conducta inapropiada y también el artículo 23, que en el numeral 1, inciso a, menciona que los afectados por la normativa deben “proteger, respetar y salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas”.

Caballero, que dejó su estela en el fútbol y que venía trabajando en las inferiores de Nacional, deberá pasar por un programa de formación en ética y cumplimiento, además de acreditar diferentes módulos del programa FIFA Guardians para volver a ser habilitado para ejercer la profesión.

