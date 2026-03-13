12 mar. 2026
Robert Harrison es reelecto como presidente de la APF

Robert Harrison Paleari fue reelecto como presidente de la APF por un periodo más (2027-2030).

Marzo 12, 2026 09:40 p. m.
Robert Harrison junto a Justo Villar y Gustavo Alfaro.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Se llevó a cabo este jueves la Asamblea General Ordinaria de Elección de Autoridades 2026 de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) donde Robert Harrison Paleari fue reelecto como presidente por un periodo de cuatro años más (2027 al 2030).

El nuevo consejo, que asumirá en 2027, está integrado por: Presidente: Robert Harrison. Vicepresidentes: Javier Diaz de Vivar, Miguel Figueredo y Óscar Zaputovich. Miembros: Rubén Di Tore, Puchi Ruiz Díaz, Jorge Cáceres, Enrique Sánchez, Emilio Daher, Héctor Melgarejo, Norman Rieder, Atilio Cabral, David Sánchez, José Luis Alder y Enrique Benitez.

Ya no formarán parte del consejo Rolando Safuán, Roberto Garcete y Óscar Barreto.

De esta forma iniciará un nuevo periodo Robert Harrison, quien asumió el mandato en el 2016.

Entre sus principales logros como titular de la entidad matriz del balompié paraguayo se pueden mencionar:

  • Clasificación al Mundial femenino Sub 17 2016
  • Clasificación al Mundial femenino Sub 20 2018
  • Paraguay campeón de Copa América de fútbol playa 2022
  • Paraguay campeón Sub 15 2023
  • Clasificación al Mundial Sub 17 2025
  • Clasificación al Mundial Sub 20 2025
  • Paraguay campeón del Preolímpico Sub 23 y clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024
  • Clasificación de la Selección Absoluta a la Copa Mundial de la FIFA 2026

EMOCIONADO. Tras el acto, Harrison dedicó unas palabras: “Es una noche de muchas sensaciones, nos encontramos tratando de llevar adelante algo que nos costó mucho, pasamos por muchos momentos difíciles y hoy estamos disfrutando de un momento único en el fútbol paraguayo. Tenemos la difícil misión de seguir creciendo”.

Robert Harrison APF Albirroja
