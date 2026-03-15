15 mar. 2026
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Ajedrez: El Nacional Infanto Juvenil 2026 fue un verdadero éxito

Entre torres, peones, damas y mucha amistad, llegaron hasta el Arena Ueno de la SND más de 360 jugadores para el Campeonato Nacional de Ajedrez Infanto juvenil 2026, organizado por el Club Élite/Amambay y la Feparaj.

Marzo 15, 2026 03:21 p. m.
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Los chicos disfrutaron al máximo de esta competencia.

Las familias colmaron el estadio y acompañaron por tres días a los protagonistas el reciente fin de semana y allí, movida tras movida, se decidió el podio de las categorías Pares sub 6 a sub 18.

A su vez, el director del Campeonato, abog. Édgar Espinoza, afirmó que se trata de una brillante generación de ajedrecistas y que es un enorme privilegio propiciar la oportunidad para que los participantes, sientan la emoción de estar en un evento deportivo de esta magnitud.

La premiación abarcó de 1° al 3er. puesto, con bellos trofeos y de 4° al 6° con medallas.

Entre los resultados más destacados: Mateo Villalna en masculino y Ximena García en femenino se coronaron en la Sub 6; en la Sub 8 ganaron Tomás Bachmann y Sara D’Oliveira; Sub 10 para Édgar Elián Espinoza y Pilar Vázquez; en la Sub 12 Andrés Paredes y Marcela Duarte; en la Su 14 Enzo Viñales y Jimena Lugo; en la Sub 26 Eric Areco y Rita Martínez, mientras que en la Sub 18 ganaron Arturo Cáceres y Fiorella Mayeregger.

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Con 361 participantes de todo el país, destacaron el anfitrión Club Élite/ Amambay por tercer año consecutivo, llevando nuevamente el trofeo de mayor representación: 121 ajedrecistas. Y también el Club ABF que consiguió 75 puntos para mejor representación.

Sin dudas, Paraguay demostrando cada vez un nivel competitivo más sólido en el deporte-ciencia, desde los niveles infantiles.

Ajedrez SND Arena
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