09 nov. 2025

Lautaro Martínez lleva al Inter a la cima

El argentino Lautaro Martínez alzó este domingo al Inter de Milán a lo más alto de la tabla de la Sierie A de Italia junto a la Roma.

Noviembre 09, 2025 07:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Lautaro Martínez.jpg

Lautaro Martínez, goleador del Inter de Milan.

El Inter es, con 24 puntos, líder de la Serie A. Su regularidad le permitió haber superado un mal inicio de campaña y se presenta como candidato a ganar el ‘Scudetto’. Con Lautaro Martínez en el campo, todo es más fácil para el rumano Crstian Chivu, entrenador de los ‘nerazzurri’.

Su presencia es sinónimo de peligro. Sumó su gol 161 como interista e igualó a Sandro Mazzola como cuarto máximo goleador de la historia del club. Marcó por segundo partido consecutivo, después de su diana ante el Kairat Almaty en Liga de Campeones, y acabó con una racha de cuatro partidos seguidos sin marcar en Serie A.

Le bastaron apenas 3 minutos para encarrilar la victoria. El Inter presionó arriba, recuperó Bastoni y cedió a su capitán en el corazón del área. El ‘Toro’ colocó el cuerpo y su tobillo para que, de primeras, el balón fuera directo a la escuadra de Provedel. Golazo para abrir boca en San Siro, para romper otra barrera de goleador en el club que lidera.

No se amilanó el Lazio, pero tampoco pudo hacer mucho daño a la defensa interista. Aguantó el combinado de Sarri hasta la segunda mitad, cuando una jugada clásica del Inter acabó con sus posibilidades. Balón profundo en el perfil zirdo hacia Dimarco que el carrilero metió en el área con precisión, raso y potente. Provedel no llegó y Bonny embocó a placer. Son 4 goles y 4 asistencias para el delantero galo, perfectamente adaptado a su nuevo club, al que llegó como petición expresa de Chivu, con el que coincidió en el Parma la pasada campaña.

Pudo ser más la ventaja interista, pero el golazo de Zielinski al borde del minuto 70 quedó anulado por una falta previa. Y pudo también el Lazio recortar distancias y permitirse soñar con una remontada, con un empate al menos. Pero el testarazo de Mario Gila se estrelló con el larguero y botó en la línea. El reloj del árbitro y la cámara de la portería determinaron que el balón no entró por completo.

El Inter sumó su tercera victoria consecutiva en Serie A, la cuarta entre todas las competiciones, y se marcha al parón de selecciones colíder con dos puntos de ventaja respecto a Nápoles y Milan. El Lazio, con 15 unidades, está a 4 de los puestos europeos.

-- Ficha técnica:

. 2 - Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Carlos Augusto, m.56), Barella, Calhanoglu (Frattesi, m.81), Sucic (Zielinski, m.56), Dimarco; Bonny (Esposito, m.81) y Lautaro Martínez (Thuram, m.71).

. 0 - Lazio: Provedel; Lazzari (Pellegrini, m.68), Gila, Romagnoli (Provstgaard, m.75), Marusic; Guendouzi, Cataldi (Vecino, m.65), Basic; Isaksen (Noslin, m.65), Dia (Pedro, m.65), Zaccagni.

Goles: 1-0, m.3: Lautaro; 2-0, m.62: Bonny.

Árbitro: G. Manganiello. Mostró tarjeta amarilla a Akanji (m.33), Sucic (m.37), Dumfries (m.52) por parte del Inter de Milán; y a Sarri (entrenador, m.25), Zaccagni (m.72) por parte del Lazio.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo primera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte Italia). EFE

tfc/apa

Redacción D10
Más contenido de esta sección
FECHA PASO A PASO D10 (1).jpg
Torneo Clausura
Guaraní vs. Libertad: Paso a paso
Guaraní recibe a Libertad desde las 18:00 en el estadio La Arboleda por la fecha 20 del torneo Clausura buscando reencontrarse con el triunfo y seguir en su lucha por el título.
Noviembre 09, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
FECHA PASO A PASO D10.jpg
Torneo Clausura
Trinidense vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño visita a Sportivo Trinidense a las 18:00 en La Huerta por la fecha 20 del torneo Clausura en busca del triunfo que le permita mantener su condición de líder.
Noviembre 09, 2025 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G5VJJbwWkAATkde.jpg
Fútbol Internacional
El Rayo Vallecano no se deja vencer ante el Real Madrid
Rayo Vallecano resistió en casa y rescató un empate sin goles ante el poderoso Real Madrid por la fecha 12 de la Liga de España.
Noviembre 09, 2025 04:11 p. m.
 · 
Redacción D10
G5VD_6iW0AAkjt9.jpg
Fútbol Internacional
Manchester City pasa por encima del Liverpool y aprovecha el tropiezo del Arsenal
El Manchester City pasó este domingo por encima del Liverpool, que se vio superado y sumó su quinta derrota en sus últimos seis partidos de Premier, y aprovechó el tropiezo del Arsenal para, con una victoria por 3-0, colocarse a cuatro puntos de los ‘gunners’, que son líderes.
Noviembre 09, 2025 03:52 p. m.
 · 
Redacción D10
G5VL2a8WAAAw9LH.jpg
Paraguayos en el Exterior
Estrasburgo de Julio Enciso se impone ante el Lille
El Estrasburgo del paraguayo Julio Enciso, en campo hasta el minuto 76, superó por 2-0 al Lille por la fecha 12 de la Ligue 1 de Francia.
Noviembre 09, 2025 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
G5QvB76W4AAto8M.jpg
Paraguayos en el Exterior
Carlos González y Héctor Bobadilla se hacen sentir en el exterior
Los delanteros paraguayos Carlos González de Newell’s Oldo Boys de Argentina y Héctor Bobadilla del Always Ready de Bolivia anotaron para sus equipos.
Noviembre 09, 2025 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más