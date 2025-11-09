Lautaro Martínez lleva al Inter a la cima

El Inter es, con 24 puntos, líder de la Serie A. Su regularidad le permitió haber superado un mal inicio de campaña y se presenta como candidato a ganar el ‘Scudetto’. Con Lautaro Martínez en el campo, todo es más fácil para el rumano Crstian Chivu, entrenador de los ‘nerazzurri’.

Su presencia es sinónimo de peligro. Sumó su gol 161 como interista e igualó a Sandro Mazzola como cuarto máximo goleador de la historia del club. Marcó por segundo partido consecutivo, después de su diana ante el Kairat Almaty en Liga de Campeones, y acabó con una racha de cuatro partidos seguidos sin marcar en Serie A.

Le bastaron apenas 3 minutos para encarrilar la victoria. El Inter presionó arriba, recuperó Bastoni y cedió a su capitán en el corazón del área. El ‘Toro’ colocó el cuerpo y su tobillo para que, de primeras, el balón fuera directo a la escuadra de Provedel. Golazo para abrir boca en San Siro, para romper otra barrera de goleador en el club que lidera.

No se amilanó el Lazio, pero tampoco pudo hacer mucho daño a la defensa interista. Aguantó el combinado de Sarri hasta la segunda mitad, cuando una jugada clásica del Inter acabó con sus posibilidades. Balón profundo en el perfil zirdo hacia Dimarco que el carrilero metió en el área con precisión, raso y potente. Provedel no llegó y Bonny embocó a placer. Son 4 goles y 4 asistencias para el delantero galo, perfectamente adaptado a su nuevo club, al que llegó como petición expresa de Chivu, con el que coincidió en el Parma la pasada campaña.

Pudo ser más la ventaja interista, pero el golazo de Zielinski al borde del minuto 70 quedó anulado por una falta previa. Y pudo también el Lazio recortar distancias y permitirse soñar con una remontada, con un empate al menos. Pero el testarazo de Mario Gila se estrelló con el larguero y botó en la línea. El reloj del árbitro y la cámara de la portería determinaron que el balón no entró por completo.

El Inter sumó su tercera victoria consecutiva en Serie A, la cuarta entre todas las competiciones, y se marcha al parón de selecciones colíder con dos puntos de ventaja respecto a Nápoles y Milan. El Lazio, con 15 unidades, está a 4 de los puestos europeos.

-- Ficha técnica:

. 2 - Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Carlos Augusto, m.56), Barella, Calhanoglu (Frattesi, m.81), Sucic (Zielinski, m.56), Dimarco; Bonny (Esposito, m.81) y Lautaro Martínez (Thuram, m.71).

. 0 - Lazio: Provedel; Lazzari (Pellegrini, m.68), Gila, Romagnoli (Provstgaard, m.75), Marusic; Guendouzi, Cataldi (Vecino, m.65), Basic; Isaksen (Noslin, m.65), Dia (Pedro, m.65), Zaccagni.

Goles: 1-0, m.3: Lautaro; 2-0, m.62: Bonny.

Árbitro: G. Manganiello. Mostró tarjeta amarilla a Akanji (m.33), Sucic (m.37), Dumfries (m.52) por parte del Inter de Milán; y a Sarri (entrenador, m.25), Zaccagni (m.72) por parte del Lazio.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo primera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte Italia). EFE

