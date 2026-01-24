24 ene. 2026
Tenis

Daniel Vallejo, a las semifinales en Brasil

El tenista paraguayo Daniel Vallejo se presenta este sábado, desde las 10:30, en búsqueda de dar otro paso y llegar a la final del torneo en Itajaí.

Enero 24, 2026 09:30 a. m. • 
Por Redacción D10
20260124_091711.jpg

Daniel Vallejo va por la final en Santa Catarina.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Daniel Vallejo avanzó ayer a las semifinales del Challenger 75 que se disputa en Itajaí, Santa Catarina, Brasil.

En un gran partido, la raqueta número de nuestro país venció al crédito brasileño Thiago Monteiro, en tres mangas, por 6-2, 4-6, 6-3, tras 2 horas y 50 minutos de intensa batalla.

Vallejo comenzó con todo en la pista, pese a tener en contra al público local que intentó impulsar desde los primeros instantes a su compatriota. Sin embargo, en medio de la presión aparecieron los mejores golpes del tenista guaraní para tomar ventaja en el compromiso.

En el segundo set, Vallejo cedió el resultado dejando en el aire el resultado. Cuando parecía que la reacción de Monteiro se podría afianzar definitivamente, apareció la rebeldía del visitante para quedarse con una gran victoria.

En la siguiente instancia, el paraguayo se medirá ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo, en la búsqueda de alcanzar otra final en su carrera deportiva.

Cabe resaltar que Vallejo se presentó en Itajaí casi sin descanso, luego de caer en la segunda ronda de la Qualy del Abierto de Australia.

