El PSG salva los tres puntos en Auxerre

El Auxerre llegaba al encuentro tras tres derrotas consecutivas en liga y con apenas 12 puntos, los mismos que el Metz, colista. El PSG, por su parte, buscaba la quinta victoria seguida para no perder la estela del Lens, líder con un punto más que los parisinos.

Luis Enrique se guardó muchas de sus armas con vistas a la decisiva fecha de Liga de Campeones del próximo miércoles contra el Newcastle. No arriesgó con Achraf, todavía recuperándose, y dio descanso a jugadores como Marquinhos o Dembélé. Aun así, el equipo visitante comenzó dominando, con dos ocasiones de Barcola en los primeros tres minutos.

Después de que el arranque fulgurante del PSG no se materializara con un gol, el Auxerre se sacudió la presión y empezó a encontrarse más cómodo, acercándose al área rival. Luis Enrique pedía a sus jugadores que no retrocedieran, pero tenían problemas para conservar la posición.

Aun así, el PSG tenía mucho peligro. A punto estuvo Gonçalo Ramos de hacer gol de cabeza, y obligó a Donovan Léon, guardameta local, a hacer una buena parada. Y no fue su última intervención: el portero del Auxerre detuvo una falta botada por Vitinha desde la parte izquierda del área, y reaccionó para despejar también el rechace. Con 0-0 llegó el descanso.

El conjunto parisino salió con energía de nuevo en la segunda mitad. Otra vez Barcola tuvo la primera para los suyos, aunque su disparo raso se marchó fuera rozando el poste. El Auxerre respondió con algunos acercamientos a la portería de Chevalier sin demasiado peligro.

Luis Enrique dio entrada a Doué y Dembélé para aportar ideas frescas al ataque de su equipo. Los locales estaban cada vez con más confianza, si bien sus ocasiones no llevaban el mismo peligro que las de los parisinos. El recién ingresado Doué tuvo la más clara de la segunda mitad a pase de Barcola, pero un mal control provocó que fallara a puerta vacía.

Barcola, eso sí, pudo resarcirse apenas tres minutos después. Cuando el encuentro encaraba la recta final y el Auxerre empezaba a creer en sumar un punto, el extremo francés recibió un pase en profundidad de Dembélé y remató con la derecha en la frontal del área, superando a Léon, que había tratado de anticiparse, para el 0-1. Con ese resultado terminó el encuentro.

-- Ficha técnica:

. 0 - Auxerre: Léon; Sy (Faivre, m.85), Diomandé (Owusu, m.85), Senaya, Akpa, Mensah; El Azzouzi, Ahamada (Matondo, m.46), Danois (Coulibaly, m.91), Sinayoko; y Namaso (Mara, m.91).

. 1 - PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha, Mbaye (Doué, m.62); Barcola, Gonçalo Ramos (Dembélé, m.62) y Kvaratskhelia.

Goles: 0-1, m.80: Barcola.

Árbitro: Mathieu Vernice. Mostró tarjeta amarilla a Lucas Beraldo (m.72) por parte del PSG.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de la Ligue 1, disputado en el Stade de l’Abbé-Deschamps de Auxerre. EFE