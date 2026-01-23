Agradable empate inaugural en Campo Grande

El Torneo Apertura arrancó esta tarde en el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande, donde oficiará de local esta temporada Deportivo Recoleta. Fue un empate agradable de 1 a 1 entre el Canario y su visita, Sportivo Trinidense en el juego inaugural de la temporada.

Los locales fueron mayormente dominadores del juego, con su medio campo imponiéndose por sobre la línea media de Trinidense en el manejo del balón. Sin embargo, Recoleta en el primer tiempo pisó muy escasamente el área contraria con peligro, sobre todo su centrodelantero Alan Wlk.

Aun así, fue precisamente Wlk quien anotó el primer gol del encuentro en el minuto 49, con una definición sacada del manual de su puesto en la cancha: le marcó el pase entre dos defensoresal ingresado Wilfrido Báez, quien se la sirvió a la perfección para el remate cruzado desde dentro del área.

Allí Trinidense como que despertó de una especie de letargo conformista en el que estaba. Fue a la carga con más ímpetu que claridad el equipo de José Arrúa, pero logró empatar en el minuto 63. Fernando Romero, en otra jugada típica de centrodelantero, definió con un toque desde dentro del área chica un centro cruzado que sobró a toda la defensa canaria.

El marcador igualado fue, finalmente, lo más justo para este partido que dio arranque al torneo. Pudo haber sido un aburrido empate sin goles, pero Recoleta y Trinidense nos dieron al menos goles.