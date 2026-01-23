23 ene. 2026
Torneo Apertura

Agradable empate inaugural en Campo Grande

Fue 1a 1 entre Recoleta y Trinidense en el estadio Ricardo Gregor, propiedad de Independiente, en el primer partido del torneo Apertura 2026.

Enero 23, 2026 08:09 p. m. • 
Por Redacción D10
G_YZJPtXAAAzjRb.jfif

Sin diferencias. Recoleta y Trinidense igualaron en un entretenido juego.

FOTO: COPA DE PRIMERA

El Torneo Apertura arrancó esta tarde en el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande, donde oficiará de local esta temporada Deportivo Recoleta. Fue un empate agradable de 1 a 1 entre el Canario y su visita, Sportivo Trinidense en el juego inaugural de la temporada.

Los locales fueron mayormente dominadores del juego, con su medio campo imponiéndose por sobre la línea media de Trinidense en el manejo del balón. Sin embargo, Recoleta en el primer tiempo pisó muy escasamente el área contraria con peligro, sobre todo su centrodelantero Alan Wlk.

Aun así, fue precisamente Wlk quien anotó el primer gol del encuentro en el minuto 49, con una definición sacada del manual de su puesto en la cancha: le marcó el pase entre dos defensoresal ingresado Wilfrido Báez, quien se la sirvió a la perfección para el remate cruzado desde dentro del área.

Allí Trinidense como que despertó de una especie de letargo conformista en el que estaba. Fue a la carga con más ímpetu que claridad el equipo de José Arrúa, pero logró empatar en el minuto 63. Fernando Romero, en otra jugada típica de centrodelantero, definió con un toque desde dentro del área chica un centro cruzado que sobró a toda la defensa canaria.

El marcador igualado fue, finalmente, lo más justo para este partido que dio arranque al torneo. Pudo haber sido un aburrido empate sin goles, pero Recoleta y Trinidense nos dieron al menos goles.

Recoleta Sportivo Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
trinidense.jpg
Torneo Apertura
Trinidense se impuso con autoridad
Trinidense se afianza en el Clausura, venció 1-0 a Ameliano y se ubica tercero.
Septiembre 08, 2025 10:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Aranda - Ameliano_61257266.jpg
Torneo Apertura
Se baja el telón del torneo Apertura
Luqueño y Ameliano disputarán el último partido del torneo Apertura 2025, desde las 17:00, en el estadio Luis Salinas en la ciudad de Itauguá.
Junio 02, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
guaraní
Torneo Apertura
Guaraní cae ante Trinidense y se queda con las manos vacías
Guaraní cayó 2-1 frente a Trinidense y se quedó sin nada en el Apertura, ya que tampoco logró el vicecampeonato.
Junio 01, 2025 05:55 p. m.
 · 
Redacción D10
GsXXbTYXwAAwkhm.jfif
Torneo Apertura
Olimpia y Recoleta cierran con un empate
Olimpia y Recoleta empataron sin goles por la fecha 22 del Torneo Apertura 2025.
Junio 01, 2025 11:56 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-05-30 at 3.17.17 PM (2).jpeg
Torneo Apertura
Olimpia vs. Recoleta: Paso a paso
Olimpia recibe a Recoleta por la última jornada del torneo Apertura. Seguí el lance en D10.
Junio 01, 2025 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7573_61192163.jpg
Torneo Apertura
Olimpia, por una despedida digna
Olimpia (32) recibe hoy a Recoleta por la fecha 22 del torneo Apertura 2025, desde las 10:00, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, para darle cierre a un primer semestre negro debido a los malos resultados deportivos sufridos en todos los frentes.
Junio 01, 2025 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más