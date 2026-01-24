Ronaldo Martínez y su estelar debut en Talleres

Talleres de Córdoba venció por 2-1 a Newell’s Old Boys con goles del paraguayo Ronaldo Martínez y el argentino Valentin Depetri. El uruguayo Matias Cóccaro recortó distancias.

El delantero de la Albirrojo comenzó de titular y a los 58 minutos marcó su primer gol con la camiseta de la T y lo celebró a los Cristiano Ronaldo y con su baile de música paraguaya.

Sin embargo, el goleador por el que Talleres pagó 3 millones de dólares a Platense no pudo completar el juego por unas molestias físicas. Salió a los 75, pero su trabajo ya esta hecho. Los hinchas lo reconocieron con aplausos.

En tanto, San Lorenzo del portero orlando Gill cayó por 2-3 ante Lanús de José Canale y con empate 1-1 debutaron Independiente y Estudiantes de La Plata en el Torneo Apertura argentino.

El Ciclón San Lorenzo no pudo con el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, que se impuso con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno. Alexis Cuello marcó los de San Lorenzo.

En Avellaneda, Independiente dejó escapar un 1-1 a Estudiantes de La Plata. Luciano Cabral puso en ventaja a los locales, pero Fabricio Pérez dejó todo igual.

Independiente Rivadavia de Mendoza empataba 1-1 con Atlético Tucumán enel comienzo del segundo tiempo, cuando el árbitro ordenó la suspensión por la intensa lluvia.

La primera jornada comenzó el jueves con la victoria de Vélez Sarsfield por 0-1 sobre Instituto en Cordoba. El debutante Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrotó por 0-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Además hubo otros tres empates: 1-1 Banfield con Huracán y 0-0 para Aldosivi de Mar del Plata ante Defensa y Justicia, y Unión de Santa Fe contra Platense.

La primera jornada continuará este sábado con tres partidos: 00 Barracas Central-River Plate, Gimnasia-Racing Club y Rosario Central-Belgrano.

El telón de la primera jornada caerá el domingo con otros tres partidos. Boca Juniors contra Deportivo Riestra, Argentinos Juniors frente a Sarmiento, y Tigre contra Estudiantes de Río Cuarto. EFE