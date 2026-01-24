24 ene. 2026
Fútbol Internacional

Ronaldo Martínez y su estelar debut en Talleres

VIDEO. Ronaldo Martínez debutó con un tanto y victoria con la camiseta de Talleres. El delantero paraguayo celebró a lo Cristiano su comienzo con pie derecho en Córdoba.

Enero 24, 2026 09:59 a. m. • 
Por Redacción D10
20260124_092111.jpg

Debut y gol de Ronaldo Martínez en Talleres.

Foto: Gentileza

Talleres de Córdoba venció por 2-1 a Newell’s Old Boys con goles del paraguayo Ronaldo Martínez y el argentino Valentin Depetri. El uruguayo Matias Cóccaro recortó distancias.

El delantero de la Albirrojo comenzó de titular y a los 58 minutos marcó su primer gol con la camiseta de la T y lo celebró a los Cristiano Ronaldo y con su baile de música paraguaya.

Sin embargo, el goleador por el que Talleres pagó 3 millones de dólares a Platense no pudo completar el juego por unas molestias físicas. Salió a los 75, pero su trabajo ya esta hecho. Los hinchas lo reconocieron con aplausos.

En tanto, San Lorenzo del portero orlando Gill cayó por 2-3 ante Lanús de José Canale y con empate 1-1 debutaron Independiente y Estudiantes de La Plata en el Torneo Apertura argentino.
.

El Ciclón San Lorenzo no pudo con el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, que se impuso con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno. Alexis Cuello marcó los de San Lorenzo.

En Avellaneda, Independiente dejó escapar un 1-1 a Estudiantes de La Plata. Luciano Cabral puso en ventaja a los locales, pero Fabricio Pérez dejó todo igual.

Independiente Rivadavia de Mendoza empataba 1-1 con Atlético Tucumán enel comienzo del segundo tiempo, cuando el árbitro ordenó la suspensión por la intensa lluvia.

La primera jornada comenzó el jueves con la victoria de Vélez Sarsfield por 0-1 sobre Instituto en Cordoba. El debutante Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrotó por 0-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Además hubo otros tres empates: 1-1 Banfield con Huracán y 0-0 para Aldosivi de Mar del Plata ante Defensa y Justicia, y Unión de Santa Fe contra Platense.

La primera jornada continuará este sábado con tres partidos: 00 Barracas Central-River Plate, Gimnasia-Racing Club y Rosario Central-Belgrano.

El telón de la primera jornada caerá el domingo con otros tres partidos. Boca Juniors contra Deportivo Riestra, Argentinos Juniors frente a Sarmiento, y Tigre contra Estudiantes de Río Cuarto. EFE

Paraguayos en el exterior Ronaldo Martínez Talleres
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Mbappé Vinícius.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid vuelve a sonreír
Real Madrid despejó la crisis con una goleada categórica ante el Mónaco en la Champions League.
Enero 20, 2026 07:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Gonzalo Plata
Fútbol Internacional
Plantean que el VAR revise las rojas por segunda amarilla y córners
La International Board propone algunos cambios en el protocolo del VAR.
Enero 20, 2026 06:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Hoteles México.jpg
Fútbol Internacional
El Mundial de Fútbol dispara precios de los hoteles en México
A falta de cinco meses para su inicio, la fiebre por el Mundial de Fútbol ya se hace notar en el sector hotelero de México.
Enero 20, 2026 04:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Alemania.jpg
Fútbol Internacional
Alemania amenaza con no ir al Mundial para boicotear a Trump
La Federación Alemana de Fútbol y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump.
Enero 20, 2026 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Oswaldo Vizcarrondo.jpg
Fútbol Internacional
Oswaldo Vizcarrondo, confirmado en Venezuela
Oswaldo Vizcarrondo, recordado en nuestro país por su paso como jugador en Olimpia, fue confirmado de manera oficial como seleccionador de Venezuela.
Enero 20, 2026 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BOURNEMOUTH
Fútbol Internacional
El Brighton salva un empate con una chilena en el minuto 91
El Brighton, que contó con el paraguayo Diego Gómez hasta el minuto 66, evitó la derrota en el minuto 91, gracias a un tanto conseguido de chilena por Charalampos Kostoulas.
Enero 19, 2026 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más