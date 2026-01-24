23 ene. 2026
Torneo Apertura

Luqueño aplicó el golpe súbito al Gallo Norteño

Todo Pedro Juan festejaba la victoria transitoria del Gallo Norteño (1-0), pero Luqueño lo dio vuelta en la agonía.

Enero 23, 2026 11:03 p. m.
Luqueño.jfif

Iván Maggi (centro) fue el gran responsable de la gran remontada de Luqueño ante el 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero.

Prensa Luqueño

Sobre el final llegó lo inesperado, en tiempo de adición llegaron dos duros golpes para los locales (90+2' y 90+4') donde el argentino Iván Maggi se vistió de héroe para lograr la remontada (2-1) y lograr un épico triunfo.

El Sportivo 2 de Mayo se quedó con las manos vacías, estaba ganando por la mínima (1-0) pero sobre el final apareció la magia de Luqueño para dar la vuelta y vencer por 2-1 al Gallo, en el arranque del Torneo Apertura 2026.

El tanto tempranero para el local fue obra de Elías Alfonso a los 7 minutos.

La primera mitad de juego tuvo pocas pausas, las acciones fueron de ida y vuelta con mucha intensidad. Ambos equipos se mostraron dinámicos y con varias acciones en la zona ofensiva. El gol del Gallo llegó como producto de un contragolpe encabezado por Ulises Coronel quién recuperó el balón en el medio sector, posteriormente habilitó a Pedro Delvalle quién desbordó por la banda izquierda para ensayar un centro preciso para la atropellada de Elías Alfonso. El portero, Alfredo Aguilar nada pudo hacer para evitar la caída.

En la complementaria, el Auriazul tomó el protagonismo, cerró los circuitos de salida del “2” y recuperaba en zona alta.

Momento tenso: En su afán de defender despejar el avance rival, el defensa Miguel Barreto recibe un golpe en la cabeza y fue derivado a un centro asistencial.

Después de la salida de Barreto se vino abajo todo. Sobre el final, en tiempo de descuento (90+2’ y 90+4’) el argentino Iván Maggi remontó el marcador para llevar los tres puntos a la República.

Esta remontada ciclónica le permite al Auriazul iniciar la competencia con el pie derecho y además abultar su puntaje en zona de promedios donde arrancó con bajo puntaje a consecuencia de la mala campaña en el 2025.

