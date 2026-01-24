Nacional debuta contra el benjamín San Lorenzo

Cinco años tardó Sportivo San Lorenzo para volver a la máxima categoría del fútbol paraguayo y en su retorno tendrán como primer adversario a Nacional, en condición de visitante.

El encuentro tendrá lugar en Barrio Obrero, en el estadio Arsenio Erico, desde las 18:00. El juez principal del encuentro será Mario Díaz de Vivar, en compañía de los líneas Roberto Cañete y Derlys González y en la cabina del VAR estará Carlos Figueredo.

El cuadro anfitrión buscará revalidar su buen desempeño en el Clausura 2025, recordemos que culminó en la tercera ubicación del mencionado torneo.

Otro dato importante en la Academia tiene que ver con su nuevo entrenador. Hoy debutará de manera oficial Felipe Giménez como DT académico.

Mientras que el Rayadito, encabezado por Sergio Orteman intentará cosechar puntos en la Visera.