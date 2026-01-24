La Albirroja debuta contra los incaicos

Este sábado 24 de enero se pone en marcha la Conmebol Copa América de futsal, certamen que se disputará en nuestro país, específicamente en el ueno COP Arena Óscar Harrison, en Luque.

La competencia celebrará su decimoquinta edición y se desarrollará hasta el próximo 01 de febrero, con las 10 selecciones buscando un nuevo título continental para agrandar sus respectivas palmarés.

La Abirroja entrará en acción a las 19:30 para enfrentar a su par de Perú, por el Grupo A. Antes juegan Bolivia vs. Chile (12:00); Brasil vs. Colombia (14:30) y Ecuador vs. Uruguay (17:00).

Clasificarán para la semifinal, los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo.

Los demás equipos de cada grupo disputarán las posiciones del 5º al 9º puesto (los terceros disputan el 5º puesto, los cuartos disputan el 7º puesto y los quintos disputan el 9º puesto), informó ayer el máximo organismo del fútbol sudamericano.

Las entradas están en venta en en la web de tuti (tuti.com.py).