24 ene. 2026
Futsal FIFA

La Albirroja debuta contra los incaicos

Paraguay se estrena este sábado frente a Perú en la Copa América de futsal que se desarrolla en nuestro país.

Enero 24, 2026 09:39 a. m. • 
Por Redacción D10
20260124_091554.jpg

La Copa América de futsal comienza hoy en el COP.

Foto: Gentileza

Este sábado 24 de enero se pone en marcha la Conmebol Copa América de futsal, certamen que se disputará en nuestro país, específicamente en el ueno COP Arena Óscar Harrison, en Luque.

La competencia celebrará su decimoquinta edición y se desarrollará hasta el próximo 01 de febrero, con las 10 selecciones buscando un nuevo título continental para agrandar sus respectivas palmarés.

La Abirroja entrará en acción a las 19:30 para enfrentar a su par de Perú, por el Grupo A. Antes juegan Bolivia vs. Chile (12:00); Brasil vs. Colombia (14:30) y Ecuador vs. Uruguay (17:00).

Clasificarán para la semifinal, los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo.

Los demás equipos de cada grupo disputarán las posiciones del 5º al 9º puesto (los terceros disputan el 5º puesto, los cuartos disputan el 7º puesto y los quintos disputan el 9º puesto), informó ayer el máximo organismo del fútbol sudamericano.

Las entradas están en venta en en la web de tuti (tuti.com.py).

Futsal Paraguay Perú
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Deportivo Santaní
Futsal FIFA
Árbitros para las semifinales de ida
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de jueces que estarán en las semifinales de ida de la categoría Honor de Futsal FIFA.
Septiembre 24, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay.jpg
Futsal FIFA
Paraguay se lava el rostro y sube al podio en Brasilia
La Selección Paraguaya de Futsal FIFA mejoró su imagen y venció en la tarde de domingo por el marcador de 2–0 a Francia, en el partido correspondiente a tercer puesto de la Copa de las Naciones de Futsal 2025.
Septiembre 21, 2025 08:39 p. m.
 · 
Fabián González
Brasil Paraguay Futsal FIFA
Futsal FIFA
Paraguay cae ante Brasil y jugará por el tercer puesto
El sueño por llegar a la final del certamen se esfumó ayer ante el local, cuando la Selección Paraguaya de Futsal FIFA perdió frente a Brasil por 0-5, en la semifinal correspondiente a la tercera edición de la Copa de las Naciones Futsal, que se está jugando en Brasilia.
Septiembre 21, 2025 08:39 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-30 at 18.57.30.jpeg
Futsal FIFA
Cerro Porteño, decacampeón de la Liga Premium de futsal
Cerro Porteño se consagró campeón por décima vez consecutiva de la Liga Premium de futsal FIFA.
Agosto 30, 2025 04:05 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-26 at 23.14.38.jpeg
Futsal FIFA
Reporteros Gráficos y Filial Luque lideran el torneo de futsal FIFA del CPDP
Los Reporteros Gráficos (Grupo 1) y Filial Luque (Grupo 2) son los líderes del torneo futsal FIFA después de la culminación de la tercera fecha desarrollada íntegramente en cancha de Recoleta FC.
Agosto 27, 2025 08:51 p. m.
 · 
Redacción D10
20250816_171546.jpg
Futsal FIFA
Cerro Porteño y Afemec se disputan la primera final
Cerro Porteño y Afemec se disputan hoy, desde las 14:00, la primera final de la Liga Premium de Futsal 2025, organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Agosto 23, 2025 08:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más