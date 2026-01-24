Cerro Porteño vs Libertad, un partido de alto voltaje en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Libertad se estrenan hoy en el Apertura 2026, en La Nueva Olla, desde las 20:15, en un primer clásico que ofrece el certamen y en un duelo entre dos candidatos de siempre a pelear por el título.

El Azulgrana cerró de gran manera su 2025 y no tuvo muchas bajas, por lo que realizó un mercado de pases con pocas contrataciones.

Santiago Mosquera, Cristhian Paredes, Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti son los que llegaron a un cuadro de Barrio Obrero que pretende continuar por la senda festiva. Estrenarse con una victoria frente a su hinchada, en este clásico, es el objetivo. De los cuatro nuevos, el colombiano Mosquera es el que se perfila para arrancar de titular en el partido de esta noche.

JUEGO ESPECIAL. Por su parte, el Guma se hizo con los servicios de Francisco Arce, quien vivirá un juego especial por su pasado azulgrana.

El entrenador tiene como misión limpiar la imagen ofrecida en el curso pasado, que si bien ganó el Apertura 2025, se desinfló totalmente en el torneo Clausura.

A pesar de varias salidas, la institución está con la política de dar oportunidades a los chicos de su cantera y así es que solo dos caras nuevas figuran en la plantilla: Federico Carrizo y Amín Molinas.

El primero se convirtió en un referente del rival de turno y está descartado para el encuentro de esta noche, mientras que el segundo retornó después de un préstamo.

Si bien es la primera fecha, al tratarse de dos equipos que buscan el título, el resultado podría ser clave en las fechas decisivas de la competencia.