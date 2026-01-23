Lyon y Aston Villa aseguran su pase a octavos en la Europa League

En su séptima jornada, la Europa League conoció ayer a los dos primeros equipos clasificados a los octavos de final, el Lyon francés y el Aston Villa inglés, equipos que vencieron 1-0 en sus visitas a Young Boys y Fenerbahçe, respectivamente.

Con 18 puntos, ambos ocupan las dos primeras posiciones, con los franceses delante de los ingleses por una mejor diferencia de goles (+11 contra +7). Tienen ya seguro acabar entre los ocho primeros de la clasificación, lo que les da boleto directo a la siguiente ronda sin necesidad de jugar la repesca, reservado para los que finalicen entre el 9º y el 24º lugar.

El Midtjylland danés (4º) dejó escapar la victoria en el 90+10, cuando recibió un gol que le hizo empatar 3-3 con el Brann noruego. Puede clasificar en la última jornada, igual que el Friburgo alemán (3º), que venció 1-0 al Maccabi Tel Aviv.

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini perdió 2-0 en su visita al PAOK Salónica y queda sexto, frenado en los 14 puntos, a la espera del resto de partidos del día para saber si abandona el codiciado Top 8 en esta penúltima jornada.