13 mar. 2026
Cerro Porteño

En busca de elevar el rendimiento

Cerro Porteño apunta a conseguir otro triunfo para crecer en juego y en confianza.

Marzo 13, 2026 08:05 a. m. • 
Por Redacción D10
cecilio domínguez.jpg

Cecilio Domínguez, delantero de Cerro Porteño.

Foto: Prensa Cerro Porteño

Cerro Porteño completa hoy su semana de trabajo, de cara al compromiso de mañana que será ante Trinidense en La Nueva Olla, desde las 20:30.

El Azulgrana quiere hilar su cuarto triunfo consecutivo, para no perder el ritmo y seguir mirando de cerca la cima de la clasificación del torneo Apertura.

Cecilio Domínguez es la principal apuesta en ofensiva, luego de ser determinante con dos anotaciones. El atacante no convertía en el torneo de Primera por partida doble desde hace dos temporadas, ya que la última vez que lo hizo el 19 de mayo de 2024, por la fecha 18 del Apertura, Cerro derrotó 3-0 a Sol de América.

El entrenador Jorge Bava sigue moviendo piezas, atendiendo a que varios de sus referentes se encuentran al margen por lesión, como el lateral Blas Riveros y los mediocampistas Robert Piris y Fabrizio Peralta.

CIFRA. 28 goles suma el atacante Cecilio Domínguez en su segunda etapa en Cerro desde la temporada 2024.

Cerro Porteño Cecilio Domínguez Torneo Apertura
Redacción D10
