25 feb. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro refuerza su equipo de cara al Mundial

El estratega de la Albirroja apunta a ampliar su cuerpo técnico, con profesionales para cubrir tres áreas.

Febrero 25, 2026 03:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro_55706175.jpg

Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja.

Foto: Archivo.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, apunta a reforzar su equipo de trabajo, antes de la fecha FIFA en donde la Albirroja chocará con Grecia y Marruecos a fin de marzo.

Alfaro sumará a especialistas en las áreas de seguimiento de rivales, rendimiento físico y trabajo con arqueros.

El equipo paraguayo afrontará su penúltima fecha FIFA en Europa, ante Grecia (viernes 27, 16:00) y contra Marruecos (martes 31, 15:00).

Luego para el 10 de mayo debe de presentar la lista de preselección mundialista de 30 jugadores y el 1 de junio la nómina final de 26 futbolistas, que viajarán a Estados Unidos para afrontar la última fecha FIFA y la Copa del Mundo.

Albirroja Gustavo Alfaro
Redacción D10
