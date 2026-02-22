Se define el futuro de los nuestros en fase 2 de la Libertadores

Las llaves están abiertas y el pronóstico es reservado. Para la entidad norteña es significativa su presencia, no solo en lo deportivo sino también en lo económico, embolsó en primera instancia 400.000 dólares y posteriormente 500.000. A esto se le debe agregar la gran respuesta de su público incluyendo los de la frontera. La suma hizo, en dos juegos se aproxime a 1.000 millones de guaraníes, entendiendo lógicamente los gastos como anfitrión y la partida al exterior entre vuelo charter, estadía y viáticos.

La escuadra dirigida por Eduardo Ledesma jugará la vuelta pasado mañana, a las 21:30, en el estadio Miguel Grau de Callao. Como anécdota, el técnico Paulo Autuori, en conferencia de prensa, se quejó del trato recibido en el Norte: “Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto”, enfatizó. También hizo alusión a sus títulos logrados como estratega. Supimos posteriormente que las ofensas no eran precisamente de paraguayos, sino de brasileños. Veremos cuál será el ambiente para el martes.

En el orden doméstico y fuera de la Libertadores, Cristal pelea por las primeras posiciones en su torneo y el 2 de Mayo busca obtener más puntos con relación al promedio.

Por su parte, Guaraní ya podría contar con Manzur y Barbotte, quienes, así como están las cosas activarán nuevamente a partir de mañana con el resto de sus compañeros. Ambos no estuvieron en Montevideo. La revancha será el jueves 26, a las 19:00, en el Defensores. La semana entrante se sabrá el futuro de los nuestros. De avanzar le Legendario lidiará con Liverpool o Independiente Medellín, en primera confrontación ganó el colombiano 2-1 de visitante.

2 de Mayo si deja en camino al peruano, chocará contra Carabobo o Huachipato. Primera instancia fue 1-0 para el venezolano de local. Ahora es cuestión de esperar. Las puertas están abiertas.

Por la Sudamericana, el 4 y 5 de marzo el mata-mata, Trinidense-Olimpia y Nacional-Recoleta, ambos en el Defensores del Chaco. Los ganadores se meterán en fase de grupos con una recompensa de 900.000 dólares.

Repercusión

La ida de Adam Bareiro a Boca Juniors generó gran revuelo por el pasado del “9” con la banda roja. Hasta se comentó de la propia sugerencia de Gustavo Alfaro para que el conocido delantero se desenvuelva en Primera (su ex club Fortaleza perdió la categoría).

La transferencia del experimentado atacante se hizo por 3.000.000, la mitad corresponde a River por el 50%. Esta será su tercera camiseta en el balompié rioplatense, tiempo atrás estuvo dos temporadas en San Lorenzo de Almagro, 2019-2020 y 2022-2024. También tuvo su paso por Al-Rayyan de Qatar hasta calar en el fútbol brasileño. El mismo Juan Román Riquelme tuvo muchísima participación en las gestiones de la contratación. Adam se suma a Ángel Romero para el ataque y desde luego serán vistos permanentemente por el DT de Paraguay.

También fue noticia la ida de Óscar Romero a Huracán, agregándose a la buena cantidad de paraguayos en Argentina. Hoy están cerca de 40.

El desempeño de los del exterior siempre son tenidos en cuenta y esta no será la excepción atendiendo los amistosos del próximo mes ante Grecia y Marruecos.

Figura en Lanús

Por la Recopa, el conjunto granate venció en su casa a Flamengo 1-0. El paso dado es capital para el 26 en el mítico estadio Maracaná. En la línea defensiva de Lanús sobresale José Canale, prácticamente inamovible. El otro compatriota, Ronaldo Dejesús, quien atravesó tiempo atrás una seria lesión estuvo en el banco.

Yendo al propio juego, la superioridad local se hizo sentir. Por el lado brasileño, la producción fue escasa no llenando las expectativas. Estos rivales tienen rica historia internacional. El de Rio con cuatro conquistas de Libertadores, mientras Lanús dos Sudamericanas.

A no dudar, el más popular de Brasil, Flamengo llenará el estadio y se aguarda, no se produzcan incidentes entre los hinchas, especialmente cuando se enfrentan configuraciones de estos países.

Por un cupo al Mundial

Por el Sudamericano Femenino Sub 20, Paraguay se mide esta noche a Colombia a las 22 hs. Las nuestras vienen de derrotar a Venezuela 2-0 y las chicas de Colombia cayeron ante Brasil, candidatas al cetro.

El cuadro dirigido por Gustavo Roma tendrá una excelente chance de meterse más cerca de la clasificación, son cuatro los cupos para el Mundial de Polonia.

Las cafeteras perdieron sus dos partidos en el Hexagonal. Paraguay no pudo frente a las brasileñas y posteriormente se llevaron la victoria el jueves pasado. El entusiasmo mejoró muchísimo y la respuesta del propio público se hizo sentir.

En cuanto hace a la mayor, informó la APF están las elegidas para los amistosos ante Chile el 4 y 7 de marzo, fecha FIFA, a disputarse en el CARFEM.

