01 jun. 2026
Selección Paraguaya

Las reacciones de los clubes tras la lista oficial de la Albirroja

Los equipos de los jugadores convocados por Gustavo Alfaro para el Mundial se manifestaron sus redes sociales con sendos mensajes de felicitaciones para sus futbolistas.

Junio 01, 2026 03:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

La Selección Paraguaya se medirá con Estados Unidos.

Foto: Gentileza - Albirroja

La difusión de la nómina definitiva de 26 convocados por el seleccionador Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo 2026 generó una inmediata oleada de repercusiones en el ámbito digital. Minutos después de que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializara los nombres que defenderán la camiseta albirroja, los distintos clubes de origen de los futbolistas comenzaron a manifestar su orgullo a través de sus canales institucionales.

El club Olimpia fue uno de los primeros en reaccionar a nivel local, destacando la presencia del guardameta Gastón Olveira con un efusivo mensaje de aliento para el arquero en la cita mundialista. “𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 Gastón Hernán Olveira Echeverría estará presente con la Albirroja en la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026. ¡Muchas felicidades y éxitos, Tonga querido!”, dice el mensaje del Franjeado.

Más tarde, Cerro Porteño felicitó a Roberto Fernández y Gustavo Velázquez.

A nivel internacional, el Palmeiras de Brasil acaparó la atención con una felicitación con una publicación por cada uno de los tres jugadores que aporta a la Albirroja: el capitán Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa. Esuno de los equipos con mayor representación en el combinado nacional. “CAPITÁN EN LA COPA! Gustavo Gómez fue convocado para defender a Paraguay en la Copa del Mundo 2026. ¡Para arriba, Sheriff!”, escribió el equipo paulista.

Asimismo, instituciones de la Major League Soccer como el Atlanta United —con las menciones a Miguel Almirón y Matías Galarza— y del fútbol argentino, como San Lorenzo de Almagro por el arquero Orlando Gill y Lanús por José Canale, se unieron a las felicitaciones formales utilizando gráficas personalizadas para la ocasión.

En Europa, el Racing de Estraburgo, Brighton y Sunderland publicaron menciones de las convocatorias de los compatriotas Julio Enciso, Diego Gómez y Omar Alderete.

Las publicaciones, que rápidamente se volvieron virales entre los aficionados paraguayos, reflejan el impacto institucional y el valor estratégico que representa para cada entidad contar con futbolistas en el torneo más importante del planeta.

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Redacción D10
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