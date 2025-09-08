08 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Las falencias del futbolista

La Selección Paraguaya logró la clasificación a la próxima cita mundialista, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, en el 2026.

Septiembre 08, 2025 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
RDO_2293_62932170.jpg

Preocupación. El futbolista no conoce de administración.

JOSE BOGADO

Ante tan significativo hecho, el programa Políticamente Yncorrecto, que se emite los domingos por Telefuturo, invitó a Ricardo Tavarelli (ex futbolista), Alexis Alfonso (neuropsicólogo) y a Víctor Raúl Benítez (Fundación Getúlio Vargas) para abordar temas relacionados al estilo de vida de los futbolistas.

Sobre el punto, Alfonso señaló que “el futbolista paraguayo es transferido al exterior y vuelve rápido por muchas cuestiones: extraña a su familia o no se adapta al país”. En tanto, Tavarelli apuntó que “solo el 3% de los futbolistas saben como administrarse. “El resto tiende a perder todo lo que ganó en un corto plazo”, explicó al respecto.

Redacción D10
