Las falencias del futbolista

Ante tan significativo hecho, el programa Políticamente Yncorrecto, que se emite los domingos por Telefuturo, invitó a Ricardo Tavarelli (ex futbolista), Alexis Alfonso (neuropsicólogo) y a Víctor Raúl Benítez (Fundación Getúlio Vargas) para abordar temas relacionados al estilo de vida de los futbolistas.
Sobre el punto, Alfonso señaló que “el futbolista paraguayo es transferido al exterior y vuelve rápido por muchas cuestiones: extraña a su familia o no se adapta al país”. En tanto, Tavarelli apuntó que “solo el 3% de los futbolistas saben como administrarse. “El resto tiende a perder todo lo que ganó en un corto plazo”, explicó al respecto.