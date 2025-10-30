30 oct. 2025
Lucas Barrios pide usar el VAR de manera pareja

El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, dijo no tener inconvenientes con el uso del VAR, pero también pide que “se use cuando es a favor de Luqueño”.

Octubre 30, 2025 05:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Barrios

Lucas Barrios, DT del Sportivo Luqueño.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

Lucas Barrios, entrenador del Sportivo Luqueño, se refirió al uso del VAR en una charla para el programa Fútbol a lo Grande. “En los tres partidos que me toco dirigir, hubo dos penales. No tenemos problemas, que se use la herramienta, pero también que se use cuando es a favor de Luqueño”, manifestó.

Con relación al nivel del arbitraje paraguayo le parece que “vamos mejorando cada día, porque tenemos estas herramientas. Hay que utilizarla de la mejor manera, porque yo veo arbitraje de nuestro fútbol que dirige después internacionalmente y la usan. Tendrían que chequear como se usa internacionalmente”.

“Esperando seguir sacando resultados para poder llegar a la internacional”, manifestó con relación al objetivo del Sportivo Luqueño de entrar en una copa internacional para el 2026.

Redacción D10
