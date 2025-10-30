30 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Preocupado por el futuro del Sportivo Ameliano

El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, se mostró preocupado por el equipo de cara al año que viene teniendo en cuenta el promedio.

Octubre 30, 2025 12:46 p. m. • 
Por Redacción D10
GxxqpK0WoAAWOcP.jpeg

Ameliano tiene un mal presente en el Torneo Clausura.

Foto: Prensa - Ameliano

Los descendidos de la temporada 2025 son Atlético Tembetary y General Caballero JLM, pero el Sportivo Ameliano está realizando una mala campaña que lo deja en mala posición pensando en el siguiente año.

Su presidente, Héctor Melgarejo, indicó que estos cuatro partidos restantes en el Torneo Clausura “van a marcar el futuro del Sportivo Ameliano. Realmente es una situación incómoda. La tabla no miente, es lo que nos merecemos por la campaña que estamos teniendo”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, remarcó que “si se mira la campaña de General Caballero JLM, el descenso no se dio por la campaña de este año, sino de años anteriores que es lo que tenemos que tratar de evitar”.

“Lo primer es aceptar la realidad, empezar a tener un poco de temor porque se puede dar el descenso anunciado de Ameliano el próximo año si no nos ponemos las pilas”, advirtió.

Los cuatro rivales del Sportivo Ameliano en el tramo final del Torneo Clausura son Sportivo Luqueño, 2 de Mayo, Nacional y Sportivo Trinidense. “Jugamos contra los cuatro equipos que deberíamos terminar. Jugamos contra Luqueño, que está a cinco puntos de nosotros, después contra 2 de Mayo que está a 12 puntos, después con Nacional a 7 puntos, después cerramos con Trinidense que está a nueve puntos. Por eso, estos cuatro partidos son cruciales porque van a terminar definiendo muchas cosas de cara al año que viene”, sentenció.

Sportivo Ameliano Héctor Melgarejo
Redacción D10
