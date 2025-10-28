28 oct. 2025
Gerardo Ortiz: “Es difícil que te cobren un penal contra los grandes”

Para el portero de Nacional, Gerardo Ortiz, debió ser penal la mano de Gastón Giménez, de Cerro Porteño, pero “es muy difícil que te cobren un penal contra los equipos grandes”.

Octubre 28, 2025 12:26 p. m. 
Por Redacción D10
Gastón Giménez

En el complemento, una mano de Gastón Gímenez en el área no fue cobrada como penal.

Nacional perdió 1-2 ante Cerro Porteño en un juego con varias acciones polémicas y el portero albo, Gerardo Ortiz, dio su parecer sobre estas situaciones.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el cancerbero aseveró que para su criterio, debió ser penal la mano de Gastón Giménez en área azulgrana aunque “por historia del fútbol, es muy difícil que te cobren un penal contra los equipos grandes y más en la situación del campeonato”.

De la acción, Gerardo Ortiz indicó que “la mano, para mí tiene que ser penal porque pudo haber otra jugada en la que mi compañero ya estaba para poder jugar” y cargó la responsabilidad al árbitro David Ojeda porque “él no dejó seguir el juego por su interpretación de cortar la jugada”.

Con relación a las expulsiones, mencionó que no es momento de volver a remarcar la situación, y que es momento de apoyar a sus compañeros. “Uno ya sabe como jugador de fútbol cuando actúa mal y uno como compañero tiene que apoyarlo, arroparlo”.

“El error está a la vista. Entonces uno, teniendo la misma camiseta, tener que reprochar eso es como enterrarle más al compañero y no es el momento. Es momento de levantarlo, que se llene de confianza”, añadió.

Además, Gerardo Ortiz recordó que Nacional está en semifinal de la Copa Paraguay y que “todo esto tiene que servir de aprendizaje para salir de este momento”.

