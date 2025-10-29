29 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Carlos Espínola: “Reconozco que reaccioné mal”

Carlos Espínola, lateral de Nacional, habló de su expulsión ante Cerro Porteño.

Octubre 29, 2025 12:08 p. m.
parrra.jpg

Carlos Espínola, jugador de Nacional.

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Carlos Espínola, lateral derecho de Nacional, se refirió a su expulsión ante Cerro Porteño por un pelotazo en el rostro del azulgrana Fabricio Domínguez.

“Fue una reacción, pero tuve la mala suerte o desgracia que la pelota fue ahí, uno que jugó al fútbol sabe que estas cosas pasan, pero uno nunca quiere lastimar a un colega, esa no fue la intención”, dijo Espínola.

Aseguró que nunca fue su intención lastimar al rival y que incluso le pidió disculpas. “Quise reventar la pelota y se fue por él. Reconozco que reaccioné por el impuso, estuve mal, pero nunca fue con la intención de agredir al rival”, agregó.

Sobre el partido en sí, admitió que las expulsiones condicionaron el juego y lamentó la situación. “Nos sentíamos muy superiores once contra once”, indicó.

Carlos Espínola Nacional Cerro Porteño
