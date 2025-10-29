El consejo de Pipino Cuevas para Cecilio Domínguez

Nelson Cuevas, ex jugador de la Selección Paraguaya, de Olimpia, Cerro Porteño y otros tantos clubes, en el programa Papá Parrilla conducido por Luis Villanueva, habló de todo un poco, pero en especial en una parte se refirió a Cecilio Domínguez, atacante azulgrana, y le dio un consejo para que pueda volver a ser el Cecilio de años atrás.
“Las condiciones que tiene ese muchacho, que si se hubiese cuidado más, y que si hubiese estado en otro nivel de competencia, pero de condición física, el tipo un fenómeno”, comenzó diciendo Cuevas.
“Por A o por B motivo, no conozco su entorno, no conozco su mundo, pero te tengo que decir que las veces que le veo, las condiciones que tiene con el balón, tiene una virtud”, agregó.
Por último le dio un curioso consejo, poniendo como ejemplo a otro ex albirrojo, Carlos Bonet. “Un mensaje para Cecilio Domínguez, entrená como Carlitos Bonet, averiguá cómo entrenaba Carlitos Bonet y estás a tiempo todavía. Creo que le podés ayudar muchísimo al fútbol paraguayo todavía. Cecilio, ponete las pilas, entrená, alimentate de la mejor manera posible y tenés un cuidado al 100%, que vas a dar mucho de que hablar todavía”, sentenció.
No es tanto de mi agrado este tipo pero por primera vez le doy la razon, y mira el ejemplo qué le pone, “entrena como Bonet” un tipo que tiene casi 50 años y tiene mas estado que el 90% de los Jugadores del futbol paraguayo. Te aplaudo @pipinocuevas23 buen consejo 👏👏 pic.twitter.com/sxHYdqNQtr— Luce Asilvera (@98Asilvera) October 28, 2025