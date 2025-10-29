29 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

El consejo de Pipino Cuevas para Cecilio Domínguez

VIDEO. Nelson Cuevas, máximo goleador paraguayo en la historia de los Mundiales, le dio un particular consejo a Cecilio Domínguez para que pueda recuperar su nivel.

Octubre 29, 2025 11:41 a. m.
Pipino - Cecilio.png

Cuevas elogió a Cecilio Domínguez.

Nelson Cuevas, ex jugador de la Selección Paraguaya, de Olimpia, Cerro Porteño y otros tantos clubes, en el programa Papá Parrilla conducido por Luis Villanueva, habló de todo un poco, pero en especial en una parte se refirió a Cecilio Domínguez, atacante azulgrana, y le dio un consejo para que pueda volver a ser el Cecilio de años atrás.

“Las condiciones que tiene ese muchacho, que si se hubiese cuidado más, y que si hubiese estado en otro nivel de competencia, pero de condición física, el tipo un fenómeno”, comenzó diciendo Cuevas.

“Por A o por B motivo, no conozco su entorno, no conozco su mundo, pero te tengo que decir que las veces que le veo, las condiciones que tiene con el balón, tiene una virtud”, agregó.

Por último le dio un curioso consejo, poniendo como ejemplo a otro ex albirrojo, Carlos Bonet. “Un mensaje para Cecilio Domínguez, entrená como Carlitos Bonet, averiguá cómo entrenaba Carlitos Bonet y estás a tiempo todavía. Creo que le podés ayudar muchísimo al fútbol paraguayo todavía. Cecilio, ponete las pilas, entrená, alimentate de la mejor manera posible y tenés un cuidado al 100%, que vas a dar mucho de que hablar todavía”, sentenció.

Nelson Cuevas Cecilio Domínguez Cerro Porteño
Más contenido de esta sección
Derlis Benítez
Fútbol Paraguayo
Derlis Benítez, en el duelo del puntero Guaraní
Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de jueces que estarán en los encuentros de la 18ª fecha del Torneo Clausura: Derlis Benítez pitará el Olimpia- Guaraní.
Octubre 24, 2025 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Zeballos
Fútbol Paraguayo
El posteo de Pablo Zeballos con la Copa Paraguay fue “de casualidad”
Pablo Zeballos explicó que su publicación sosteniendo la Copa Paraguay el día en que Cerro Porteño se eliminó de dicho torneo “fue de casualidad”.
Octubre 24, 2025 02:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní
Fútbol Paraguayo
En Guaraní hay plantel “para ser campeones”
El presidente de Guaraní, Emilio Daher, valoró el momento del equipo, tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Paraguay, y aseveró que hay buen plantel “para ser campeones”.
Octubre 24, 2025 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Sebastián Ferreira
Fútbol Paraguayo
Sebastián Ferreira y su gol anulado: “Creo que no se trazó bien”
Para el delantero de Olimpia, Sebastián Ferreira, el gol que marcó ante Cerro Porteño y no subió al marcador estuvo mal anulado. “Creo que no se trazó bien”, dijo sobre la línea que determinó la posición adelantada.
Octubre 24, 2025 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
cerro porteño
Fútbol Paraguayo
Jorge Morel descarta el “miedo escénico”
Para el volante Jorge Morel, Cerro Porteño no sufre de miedo escénico, sino falta de suerte. Por otro lado, descarto que la zona media del Ciclón sea lenta.
Octubre 21, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad
Fútbol Paraguayo
Libertad y un “semestre para el olvido”
Para el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, la segunda mitad realizada por el equipo es “un semestre para el olvido”. El cuadro repollero ya no pelea por el Torneo Clausura ni la Copa Paraguay.
Octubre 21, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más