Derlis González fue operado en Brasil

El delantero de Olimpia, Derlis González fue operado en Brasil este martes y su madre, Zuni Galeano, indicó que “salió todo bien”.

Por Redacción D10
Derlis González, jugador de Olimpia.

Este martes, Derlis González fue intervenido quirúrgicamente en Brasil debido a la lesión de rodilla que viene arrastrando. De acuerdo con las publicaciones de su madre, Zuni Galeano, en redes sociales, la operación “salió todo bien”.

Derlis González

Derlis González y su madre Zuni Galeano.

El jugador de Olimpia viajó el domingo y 48 horas después ya entró en el quirófano. Gustavo Gómez, su compañero en la Selección Paraguaya, y Mateo Gamarra, con quien compartió vestuario en el Decano, fueron algunas de las personas que visitaron al futbolista franjeado previo a la intervención.

A inicio de mes, Olimpia informó que Derlis González tenía “antecedente de lesión meniscal parcial, distensión de la plastía del ligamento cruzado anterior y lesión osteocondral femoral en rodilla derecha”.

Con esto se prevé que el jugador esté unos cuatro meses más alejado de los campos de juego, perdiéndose así la pretemporada de cara al 2026.

