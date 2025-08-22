22 ago. 2025
Copa Sudamericana

Lanús agenda cita con Fluminense en cuartos de final

Lanús logró nivelar en el último suspiro la serie que parecía favorecer a Central Córdoba. Y con el 1-0 en el tiempo reglamentario, la serie se fue a una tanda de penales que ganó por 4-2.

Gy7HE5aWIAABB0H.jpeg

El Granate se metió entre los 8 mejores equipos.

Foto: @ClubLanus

Tras la alegría por la clasificación a cuartos de final, ahora queda prepararse para encarar a Fluminense, que sin sufrimiento ni presión dejó en la cuneta al América colombiano.

El único tanto del partido lo convirtió Dylan Aquino en el minuto 91. Ocho días atrás, Central Córdoba se impuso por 1-0 en Santiago del Estero.

En la definición desde los doce pasos Lanús acertó los cuatro turnos. El quinto no fue suficiente porque el Ferroviario desperdició dos. El guardameta Nahuel Losada contuvo el lanzamiento de Cufré y Verón lanzó lejos de los tres postes el suyo.

Si bien el Granate tuvo el control del partido desde el inicio no se tradujo en opciones para romper el empate.

En el complemento Lanús generó varias oportunidades, pero carecía de puntería.

Alan Aguerre se mostró incisivo, pero tampoco hizo verano.

Y en el minuto 91 Armando Méndez desbordó por la derecha y su centro lo conectó Dylan Aquino que remató al arco con un desvío en Yuri Casermeiro para nivelar la serie.

Luego llegaron los penales con una perlita en el penal de Jonathan Galván, que tuvo la particularidad que le pegó con los dos pies y el árbitro determinó la repetición en cumplimiento de la norma derivada de la jugada que tornó pionero a Julián Álvarez.

