27 nov. 2025
Torneo Clausura

Recoleta vs. Nacional: Paso a paso

Recoleta y Nacional chocan esta noche en estadio Erico Galeano para cerrar su participación en el Torneo Clausura.

Noviembre 27, 2025 06:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Redacción D10
