Lanús vs. Atlético Mineiro: Paso a paso

La Policía Nacional de Paraguay movilizará a 6.000 agentes para la seguridad en Asunción en la final de la Copa Sudamericana que disputarán el sábado el argentino Lanús y el brasileño Atlético Mineiro, informaron este martes fuentes oficiales.
Rodrigo Castillo selló en el minuto 62 el gol que ha bastado a Lanús para derrotar por 1-0 a Universidad de Chile y clasificarse a la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana, 12 años después de la conquista de su primer título.
Atlético Mineiro venció este martes por 3-1 al Independiente del Valle ecuatoriano en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, y se hizo con el primer cupo en la final del 22 de noviembre próximo en Asunción.