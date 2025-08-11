11 ago. 2025
La Sub 20 vuelve a enfrentar a Brasil

La Selección Paraguaya Sub 20, que dirige el mundialista Antolín Alcaraz, enfrentará hoy a Brasil en el segundo duelo de carácter amistoso preparatorio para lo que será la participación de ambos en la Copa Mundial de la categoría a desarrollarse en Chile, en el mes de septiembre.

Agosto 11, 2025 10:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Exigente. La Albirroja afronta su segundo test de alto nivel.

El compromiso se jugará nuevamente en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, ubicado en la ciudad de Ypané, desde las 16.00, con acceso libre y gratuito.

El equipo albirrojo viene de perder en el primer cotejo por 0-2, por los tantos de João Víctor Cruz y Erick Belé.

Redacción D10
