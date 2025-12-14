14 dic. 2025
El Sunderland de Omar Alderete se lleva el derbi

Un gol del delantero Nick Woltemade en propia puerta decidió este domingo el derbi de ‘Tyne & Wear’ en el que el Sunderland, de Omar Alderete, salió vencedor ante el Newcastle United y se acerca a los puestos europeos.

Omar Alderete

Omar Alderete celebra el autogol que le favoreció a su equipo.

El alemán remató de cabeza hacia su propia portería, al filo del descanso después de un centro Nordi Mukiele, que sorprendió al guardameta Aaron Ramsdale, de nuevo titular ante la baja de Nick Pope.

El Newcastle lo intentó, pero apenas puso en peligro la meta de Robin Roefs, que solventó con facilidad los dos disparos a puerta de los visitantes.

Por su parte, el Sunderland pudo aumentar distancias, pero Wilson Isidor, después de un gran control, se topó con Ramsdale, que realizó una gran estirada.

El conjunto local, recién ascendido, se mantiene en la parte alta de la tabla y se confirma como el equipo revelación de este comienzo de temporada.

Con esta victoria, suma 26 unidades en dieciséis jornadas y se coloca en séptima posición con los mismos puntos que el Crystal Palace, que es quinto, y a dos del Chelsea, que se sitúa en la última posición que da acceso a la Liga de Campeones.

En el caso del Newcastle, que no había perdido en sus últimos cuatro partidos de Premier League, se mantienen con 22 puntos, en la duodécima posición.

