13 jul 2026
Cerro Porteño

Gustavo Velázquez: “Mi cabeza está en Cerro”

Gustavo Velázquez habló de su futuro, aclaró su situación y se enfocó en los retos que tendrá Cerro Porteño en el segundo semestre.

Julio 13, 2026 01:33 p. m.
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Gustavo Velázquez, zaguero de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza.

Tras su participación con la Albirroja en el Mundial 2026, Gustavo Velázquez dejó atrás las vacaciones y emprendió viaje a Argentina para sumarse a la pretemporada de Cerro Porteño, que se prepara para afrontar un intenso segundo semestre con el Torneo Clausura y la Copa Libertadores como principales objetivos.

Antes de abordar el vuelo, el experimentado defensor habló con los medios de comunicación y despejó cualquier tipo de duda sobre su futuro, luego de que en los últimos días surgieran versiones que lo vinculaban con un posible traspaso a Libertad.

Lejos de alimentar las especulaciones, Velázquez fue contundente al asegurar que toda su atención está puesta en el Ciclón. “Mi cabeza está en Cerro, tenemos desafíos importantes con mi equipo, con mi club, me voy enfocado en eso”, apuntó.

El defensor central insistió en que no le presta atención a los rumores que circulan en el mercado de pases y que su único objetivo es ponerse a disposición del cuerpo técnico azulgrana liderado por Ariel Holan para iniciar los trabajos de preparación.

“Rumores hay muchos, pero mi cabeza está en Cerro, me presento a trabajar de manera normal”, remarcó el zaguero, dejando un mensaje de tranquilidad para la institución de Barrio Obrero.

Sobre las versiones que lo acercaban al elenco gumarelo, Velázquez reconoció que existió un contacto con Nelson Haedo Valdez, entrenador repollero, aunque aclaró que fue hace un tiempo y que la conversación nunca avanzó más allá de un simple interés.

“En su momento me llamó Nelson Haedo, hace rato ya. Me preguntó por mi situación, pero quedó ahí”, explicó.

Velázquez también se refirió a su situación contractual. El defensor recordó que su vínculo con el club se extiende hasta diciembre de este año, aunque existe una cláusula que permitiría prolongar su permanencia.

“Tengo contrato hasta diciembre de este año y hay una opción para extender. Estoy bastante cómodo en Cerro”, señaló.

Finalmente, el defensor dedicó unas palabras a los hinchas azulgranas, quienes en los últimos días siguieron con atención las versiones sobre una posible salida del club.

“A los hinchas de Cerro les digo que se queden tranquilos. Mientras tenga compromiso con el club, van a tener el 100% de Gustavo Velázquez”, sentenció.

Gustavo Velázquez Cerro Porteño Torneo Clausura
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