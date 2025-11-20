La seguridad para la final de la Copa Sudamericana

La gran final de la Copa Sudamericana cada vez está más cerca y la Policía Nacional tiene todo listo para brindar la seguridad correspondiente a este evento internacional. Isidro Benítez, subcomisario de Eventos Deportivos sostuvo que “recién tuvimos la última reunión de seguridad referente a la final de la Copa Sudamericana”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, indicó que “una dotación importante de efectivos policiales que estarían avocados a la tarea preventiva para el encuentro”. Días atrás se informó que 6.000 efectivos estarán enfocados en este juego. “La seguridad reforzada en Asunción”, afirmó.

Isidro Benítez señaló que los “aficionados de Lanús estarían ingresando por Puerto Falcón. Se estima el ingreso de 60 buses aproximadamente. Serían custodiados hasta el punto de concentración, que es la Costanera Norte. Tienen previsto el ingreso a las 04.00”.

“Del mismo modo, aficionados del Atlético Mineiro ingresarían por la zona migratoria de Alto Paraná. El viernes estarían ingresando al país, a partir de las 22.00, son 50 buses que tiene un trayecto hasta la Costanera Sur”, detalló. El operativo ya arrancó con la llegada de ambos planteles, el miércoles.

El día del juego, “una vez habilitados los portones de acceso, que será a las 13.00, ambos grupos se moverían con destino a las bocas de acceso. Están previstos los itinerarios para una llegada segura y sin inconvenientes”. Atlético Mineiro y Lanús buscarán ganar la Copa Sudamericana, el sábado 22 de noviembre, a las 17:00. En el ueno Defensores del Chaco.