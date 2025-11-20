20 nov. 2025
Copa Sudamericana

La seguridad para la final de la Copa Sudamericana

“Recién tuvimos la última reunión de seguridad referente a la final de la Copa Sudamericana”, aseveró Isidro Benitez, el subcomisario de Eventos Deportivos. La gran final será el sábado 22 de noviembre, en el Defensores del Chaco.

Noviembre 20, 2025 12:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Policía Nacional

La seguridad está garantizada para la gran final.

Foto: Gentileza - Ministerio del Interior

La gran final de la Copa Sudamericana cada vez está más cerca y la Policía Nacional tiene todo listo para brindar la seguridad correspondiente a este evento internacional. Isidro Benítez, subcomisario de Eventos Deportivos sostuvo que “recién tuvimos la última reunión de seguridad referente a la final de la Copa Sudamericana”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, indicó que “una dotación importante de efectivos policiales que estarían avocados a la tarea preventiva para el encuentro”. Días atrás se informó que 6.000 efectivos estarán enfocados en este juego. “La seguridad reforzada en Asunción”, afirmó.

Isidro Benítez señaló que los “aficionados de Lanús estarían ingresando por Puerto Falcón. Se estima el ingreso de 60 buses aproximadamente. Serían custodiados hasta el punto de concentración, que es la Costanera Norte. Tienen previsto el ingreso a las 04.00”.

“Del mismo modo, aficionados del Atlético Mineiro ingresarían por la zona migratoria de Alto Paraná. El viernes estarían ingresando al país, a partir de las 22.00, son 50 buses que tiene un trayecto hasta la Costanera Sur”, detalló. El operativo ya arrancó con la llegada de ambos planteles, el miércoles.

El día del juego, “una vez habilitados los portones de acceso, que será a las 13.00, ambos grupos se moverían con destino a las bocas de acceso. Están previstos los itinerarios para una llegada segura y sin inconvenientes”. Atlético Mineiro y Lanús buscarán ganar la Copa Sudamericana, el sábado 22 de noviembre, a las 17:00. En el ueno Defensores del Chaco.

Copa Sudamericana Lanús Atlético Mineiro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Defensores del Chaco
Copa Sudamericana
Confirmado: el Defensores albergará la final de la Sudamericana
Este viernes, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el estadio ueno Defensores del Chaco será sede de la final de la Copa Sudamericana 2025.
Octubre 31, 2025 07:40 p. m.
 · 
Redacción D10
G4i6AG0XIAAFQjH.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús busca el segundo título 12 años después
Rodrigo Castillo selló en el minuto 62 el gol que ha bastado a Lanús para derrotar por 1-0 a Universidad de Chile y clasificarse a la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana, 12 años después de la conquista de su primer título.
Octubre 31, 2025 09:05 a. m.
 · 
Redacción D10
G4Y_oP7X0AA-xST.jpeg
Copa Sudamericana
El Mineiro vence al Independiente del Valle y avanza a la final de la Sudamericana
Atlético Mineiro venció este martes por 3-1 al Independiente del Valle ecuatoriano en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, y se hizo con el primer cupo en la final del 22 de noviembre próximo en Asunción.
Octubre 29, 2025 07:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Junior Alonso_33382342.jpg
Copa Sudamericana
Se define al primer finalista en Sudamericana
Esta noche se disputa la segunda semifinal de la Copa Sudamericana, entre los equipos de Independiente del Valle y Atlético Mineiro de Brasil.
Octubre 28, 2025 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
G3-2Lp0XIAAOI7I.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús dilapida una ventaja de dos goles y todo queda en tablas
Universidad de Chile y Lanús empataron este jueves 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana que tuvo un final insospechado, pues antes de la primera media hora el equipo argentino ganaba con un doblete de Rodrigo Castillo y en el minuto 99 permitió la igualada.
Octubre 24, 2025 06:47 a. m.
 · 
Redacción D10
copa sudamericana.jpg
Copa Sudamericana
El campeón de la Copa Sudamericana ganará 6,5 millones de dólares
El campeón de la Copa Sudamericana 2025 recibirá 6,5 millones de dólares en la final prevista para el 22 de noviembre en Asunción, y el subcampeón se embolsará dos millones, anunció este martes la Conmebol.
Octubre 22, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más