Lanús vs. Atlético Mineiro: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

Lanús y Atlético Mineiro buscarán quedarse con la Copa Sudamericana, este sábado, en el juego que se disputará en el ueno Defensores del Chaco.

El partido se iniciará a las 17:00 y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM.

Esta será la primera vez que la final de la Copa Sudamericana se juegue en el mítico estadio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya que las otras dos veces anteriores que el país albergó un evento como este fue en el ueno La Nueva Olla.