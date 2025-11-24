23 nov. 2025
Cerro Porteño

Jorge Bava: “Tenemos que estar fuertes”

jorge Bava, técnico uruguayo de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa tras el triunfo ante Libertad transmitiendo tranquilidad y manifestando que deberán estar fuertes para el decisivo partido de la última fecha.

Noviembre 23, 2025 09:23 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 8.02.44 PM.jpeg

Jorge Bava, técnico uruguayo de Cerro Porteño.

Foto: Andrés Catalán - UH

Cerro Porteño derrotó por 1-0 a Libertad en La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura y quedó a una victoria del título de campeón del fútbol paraguayo, lo que genera un ambiente de confianza en campamento azulgrana.

Jorge Bava, técnico uruguayo de Cerro Porteño, charló en conferencia de prensa. “Fue un partido atípico, tuvimos que haber estado más finos para concretar las chances que tuvimos”, arrancó diciendo.

El adiestrador charrúa remarcó en más de una ocasión que deberán ser muy fuertes para el último partido con Tembetary. “El cierre va ser duro. Tenemos que estar fuertes, el que esté más fuerte de cabeza va sacar ventaja. Los muchachos se han comportado de muy buena manera en esta recta final”, advirtió.

Por último mandó un mensaje de calma al hincha azulgrana y a sus propios jugadores. “Hay que disfrutar con mesura y trabajar para el próximo partido”, cerró.

Jorge Bava Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
