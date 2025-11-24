Jorge Bava: “Tenemos que estar fuertes”

Cerro Porteño derrotó por 1-0 a Libertad en La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura y quedó a una victoria del título de campeón del fútbol paraguayo, lo que genera un ambiente de confianza en campamento azulgrana.

Jorge Bava, técnico uruguayo de Cerro Porteño, charló en conferencia de prensa. “Fue un partido atípico, tuvimos que haber estado más finos para concretar las chances que tuvimos”, arrancó diciendo.

El adiestrador charrúa remarcó en más de una ocasión que deberán ser muy fuertes para el último partido con Tembetary. “El cierre va ser duro. Tenemos que estar fuertes, el que esté más fuerte de cabeza va sacar ventaja. Los muchachos se han comportado de muy buena manera en esta recta final”, advirtió.

Por último mandó un mensaje de calma al hincha azulgrana y a sus propios jugadores. “Hay que disfrutar con mesura y trabajar para el próximo partido”, cerró.