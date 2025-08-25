La reflexión de Diego Martínez

Cerro Porteño volvió a sufrir un duro revés, esta vez en el campeonato local en donde terminó cayendo por 1-3 frente al Sportivo Trinidense en La Nueva Olla y por la fecha 9 del torneo Clausura. El DT azulgrana afirmó que el equipo venía haciendo un gran trabajo, pero tras la expulsión se vino para abajo.

“La reflexión la divido en dos. Hasta el momento de la expulsión de Pachi y los últimos 20 minutos. Creo que el equipo hizo un buen partido, muy buen partido hasta la expulsión de Pachi. Tuvimos el control, abrimos el marcador, podríamos haber aumentado la ventaja. No estuvimos finos en esas situaciones”, comenzó diciendo el DT.

“El rival prácticamente sin patear al arco obtuvo el premio del empate y del momento de la expulsión de Federico, con la convalidación del gol y esa doble situación, creo que sí el equipo después no pudo sobreponerse”, agregó.

CRÍTICA. Martínez en un momento se refirió a las muestras de disconformidad de la hinchada azulgrana que tras el final del lance tiró algunos proyectiles al campo de juego. “Es como se expresa la gente, pero no estoy para nada de acuerdo con ningún tipo de agresión de ninguna índole”, tiró.

SENTIDOS. El DT remarcó en varios momentos de la conferencia las afecciones que arrastran varios jugadores del plantel como el caso de Jonathan Torres, Sergio Araujo y afirmó que para el lance de Copa Paraguay, del miércoles a las 18.30 frente a Pastoreo, buscará poner a los que estén en condiciones para tratar de pasar de fase.

