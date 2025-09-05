La redención de los criticados

Es un hecho, es una realidad, Paraguay vuelve a clasificarse a una Copa del Mundo tras largos 16 años de espera.

Tantos años de tristeza, de impotencia y de frustración quedaron en el olvido y muchos de los integrantes del actual plantel tuvieron que atravesar ese largo periodo de transición.

Jugadores como Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Junior Alonso formaron parte de los años duros en donde la Albirroja quedaba en los últimos lugares de las Eliminatorias.

Hoy, cada uno son referentes de este equipo que volvió a clasificar a la Copa del Mundo, titulares y reivindicados por la gente que cambiaron insultos por aplausos.

A este grupo que tiene más que merecido este momento se le podrían sumar Roberto Gatito Fernández y Ángel Romero, que aunque no fueron tan duramente criticados como Gómez, Almirón y Alonso, también vivieron Eliminatorias frustrantes.

Lo pasado es pasado, hoy queda celebrar esta nueva clasificación a una Copa del Mundo. La nueva y la vieja generación de la Albirroja se merecen este gran presente. ¡VAMOOOS, PARAGUAY!