04 sept. 2025
Selección Paraguaya

La redención de los criticados

¡El fútbol siempre da revancha! Llegó la noche más esperada para los jugadores que cambiaron los insultos por aplausos.

Septiembre 04, 2025 10:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Gsy3peUW4AAH1NM.jpg

Junior Alonso, Gustavo Gómez y Miguel Almirón, los que pasaron del infierno al cielo con la Albirroja.

@Albirroja

Es un hecho, es una realidad, Paraguay vuelve a clasificarse a una Copa del Mundo tras largos 16 años de espera.

Tantos años de tristeza, de impotencia y de frustración quedaron en el olvido y muchos de los integrantes del actual plantel tuvieron que atravesar ese largo periodo de transición.

Jugadores como Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Junior Alonso formaron parte de los años duros en donde la Albirroja quedaba en los últimos lugares de las Eliminatorias.

Hoy, cada uno son referentes de este equipo que volvió a clasificar a la Copa del Mundo, titulares y reivindicados por la gente que cambiaron insultos por aplausos.

A este grupo que tiene más que merecido este momento se le podrían sumar Roberto Gatito Fernández y Ángel Romero, que aunque no fueron tan duramente criticados como Gómez, Almirón y Alonso, también vivieron Eliminatorias frustrantes.

Lo pasado es pasado, hoy queda celebrar esta nueva clasificación a una Copa del Mundo. La nueva y la vieja generación de la Albirroja se merecen este gran presente. ¡VAMOOOS, PARAGUAY!

Redacción D10
