16 dic. 2025
Fútbol Internacional

Chelsea sufre para acceder a semis de la Copa de la Liga inglesa

Con un doblete de Alejandro Garnacho y el tanto de Pedro NetoPedro Neto, el Chelsea se impuso este martes 3-1 al Cardiff City, de tercera división, para alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.

Diciembre 16, 2025 07:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Chelsea.jfif

Los futbolistas del Chelsea festejan uno de los tantos de la agónica victoria.

Foto: Gentileza.

Luego de llegar empatados 0-0 al descanso, el entrenador Enzo Maresca dio entrada a Garnacho desde el inicio de la segunda mitad y el argentino respondió antes de la hora de partido (57'), adelantando a los Blues.

Pero el Cardiff City, líder de League One, logró empatar gracias al escocés David Turnbull (77'), aunque cinco minutos después el portugués Pedro Neto (82') volvió a adelantar a los londinenses.

Ya en el tiempo añadido, Garnacho anotó el gol definitivo (90+3'), que manda al Chelsea a semifinales.

Chelsea Cardiff
Redacción D10
