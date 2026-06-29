29 jun. 2026
Intermedia

La nueva era en el Intermedia con la implementación del VAR

La División Intermedia se reanuda este viernes con una novedad histórica: La implementación del sistema VAR en tres partidos de la fecha 12 de la competencia.

Junio 29, 2026 03:43 p. m. • 
Por Redacción D10
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Líder. General Caballero, el Rojo mallorquino es uno de los líderes del torneo junto al 12 de Junio de Villa Hayes (24 puntos). General se medirá a Fernando de la Mora.

Facebook de Gral. Caballero.

La División Intermedia vuelve a la acción este sábado con una importante novedad que marcará un antes y un después en la categoría: la implementación del sistema de Videoarbitraje (VAR) en tres encuentros correspondientes a la duodécima fecha del campeonato.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció la utilización de esta herramienta tecnológica en los partidos entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Fernando de la Mora, Sol de América frente a 12 de Junio de Villa Hayes, e Independiente de Campo Grande ante Benjamín Aceval. La incorporación del VAR forma parte del proceso de fortalecimiento y profesionalización de las competiciones organizadas por la APF, con el objetivo de brindar mayores garantías de justicia deportiva, transparencia y calidad en el desarrollo de los encuentros.

Desde la matriz del fútbol paraguayo señalaron que esta medida responde al compromiso institucional de seguir incorporando herramientas que permitan mejorar la competencia y generar mayor confianza entre todos los actores involucrados, desde los clubes y jugadores hasta los cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes y aficionados.

La llegada del videoarbitraje a la División Intermedia representa un paso significativo en la modernización del certamen, elevando los estándares organizativos y reafirmando la apuesta de la APF por una competición cada vez más profesional y transparente.Con esta innovación, la fecha 12 de la Intermedia no solo marcará la reanudación del torneo, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia de la segunda categoría del fútbol paraguayo.

El calendario de la fecha 12 se programó de la siguiente manera:

Sábado 27 de junio

  • Tacuary vs. Tembetary – 10:00
    Estadio: Emiliano Ghezzi
  • Deportivo Capiatá vs. Carapeguá – 15:30
    Estadio: Erico Galeano
  • General Caballero JLM vs. Fernando de la Mora – 18:00
    Estadio: Ka’arendy (con VAR)

Domingo 28 de junio

  • 3 de Noviembre vs. Paraguarí AC – 10:00
    Estadio: Erico Galeano
  • Guaireña FC vs. Deportivo Santaní – 15:30
    Estadio: Parque del Guairá
  • Sol de América vs. 12 de Junio VH – 18:00
    Estadio: Luis Alfonso Giagni (con VAR)

Lunes 29 de junio

  • Resistencia SC vs. Encarnación FC – 15:30
    Estadio: Tomás Beggan Correa
  • Independiente CG vs. Benjamín Aceval – 18:00
    Estadio: Ricardo Grégor (con VAR)
Intermedia APF General Caballero de JLM Fernando de la Mora
Redacción D10
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