12 jul 2026
Intermedia

12 de Junio celebra en Guairá

El 12 de Junio de Villa Hayes se impuso por la mínima diferencia para seguir en la parte alta de la tabla.

Julio 12, 2026 01:27 p. m. • 
Por Redacción D10
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Agradecido. Lezcano celebra con sus compañeros tras marcar su tanto.

Foto: @IntermediaAPF

El 12 de Junio de Villa Hayes superó por el marcador de 1-0 al Guaireña, en duelo disputado este domingo en horas de la mañana y correspondiente a la fecha 14 del campeonato de la División Intermedia.

El lindo tanto de Héctor Lezcano, a los 34 minutos del partido, permitió la celebración visitante en el Parque del Guairá y además le dio al cuadro chaqueño tres puntos claves para seguir en la parte alta del torneo de la Segunda División de la APF.

Con el resultado el conjunto de Villa Hayes suma 30 unidades y lidera, mirando de reojo lo que pueda hacer este domingo a las 15.00 el Benjamín Aceval (27) en su visita al Sol de América en Villa Elisa.

Intermedia 12 de Junio Torneo Clausura
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